جامعة حفر الباطن – رابط التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن 1440 وظائف ادارية وهندسية

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات بالنسبة للوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت جامعة حفر الباطن عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية عن طريق المسابقة الوظيفية لعام 1440، من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة.

نتابع مع حضراتكم عبر موقعنا تفاصيل الإعلان عن وظائف جامعة حفر الباطن 1440، وكيفية التقديم على مسابقة وظائف جامعة حفر الباطن، ورابط التقديم على حفر الباطن وظائف 1440، بالتوفيق للجميع المسابقة الوظيفية لجامعة حفر الباطن

جامعة حفر الباطن

اشترطت جامعة حفر الباطن للتقديم على وظائفها المعلنة مجموعة من الشروط والقواعد سننقلها لحضراتكم عبر هذا التقرير، كما أعلنت بأن التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن سيكون متاح من يوم غد الجمعة الموافق 10/06/1440 هجرياً، وينتهي بدوام يوم الأربعاء الموافق 15/06/1440 هجرياً.

وظائف جامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن مجموعة من الشروط لابد من توافرها للتقديم على جامعة حفر الباطن وظائف 1440 وهي كالتالي:.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يكون موظفاً حكومياً

لا بد من توافر نسخة الكترونية من الهوية الوطنية

لا بد من توافر نسخة الكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة، كما يشترط للخبرات غير حكومية إرفاق برنت من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل يبين بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة

يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم في حالة الحصول عليها من خارج المملكة

لابد من توافر شهادة بحسن السير والسلوك

حفر الباطن وظائف 1440

لمعرفة المزيد من الشروط والتفاصيل الخاصة بعملية التقديم على مسابقة جامعة حفر الباطن من هنا

رابط التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن

لمن يرغب في التقديم على جامعة حفر الباطن وظائف 1440 عبر المسابقة التوظيفية من هنا