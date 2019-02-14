رسائل عيد الحب 2019 وصور لعيد الحب 2019| أجمل الرسائل والصور لعيد الحب Valentine’s day 2019

صور عيد الحب 2019 بمناسبة عيد الحب Valentine، ويتسابق العشاق حول العالم على إرسال أجمل وأرق الصور والتهاني والرسائل إلى محبوبيهم في كل أنحاء العالم، وقد تم ابتكار عيد الحب منذ قديم الزمان ليتم إهداء المحبوبة أجمل الهدايا التذكارية تعبيراً عن الحب الذي يتواجد داخل قلبه لها، واليوم نعرض بين أيديكم بعض من أجمل الصور كهدايا يتم إرسالها إلى الأحبة.

صور عيد الحب 2019

وهنا بعض صور عيد الحب Valentine’s day لإرسالها عبر شبكة التواصل الإجتماعي الفيس بوك وغيرها، والصور مناسبة لإرسالها عبر الماسنجر والواتس والشات بكل أنواعه.

أجمل رسائل عيد الحب

والآن نقدم بعض رسائل أخرى لإرسالها في عيد الحب عبر الماسنجر وبرامج المحادثات كالفيس بوك وتويتر وغيرها، ومن هذه الرسائل ما يلي.

كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى حياتى ، عمرى ، رسايلى إلا حبك عمره ما ينتهى .

الثلج هدية الشتاء والشمس هدية الصيف الزهور هدية الربيع وأنت هدية العمر.

عيد حب سعيد عمر مديد لبس جديد صحة حديد وبوسة لحبيبي الوحيد.

عمري ما فكرت فيك وما خطر في البال حبك، دلوقتي قلبي مشتريك وعينيا بتقول بحبك.

لن أقول عيد حب سعيد … لكن سأقول أنت الحب لكل عيد

عندى القلب وعندك دقاته …عندى جسد وعندك حياته … عندى الحب وعندك عيده …أحبك يا روح قلبي

أرسل لك همسة حب تغني لك ..مع لهفة قلبى التي تناديلك ..وبعيد الحب تهنيك

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموضوع الذي عرضنا فيه صور عيد الحب ورسائل لعيد الحب.