نتائج الثالث متوسط العراق – محدث يوميا رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2019 العراق عبر...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بظهور نتائج العراق 2019، حيث يترقب الكثير من الطلبة والطالبات موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2019 العراق، والتي سيتم إعلانها بصورة رسمية عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقية.

نتابع مع حضراتكم مواقع الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2019 عبر موقع ناجح ووزارة التربية العراقية، لجميع الطلاب عبر اسم المحافظة، مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق لجميع الطلبة والطالبات.

مازلنا معكم ومتابعة كل جديد وكل ما يخص نتائج الثالث متوسط 2019 العراق، فقد أعلنت العديد من مديريات التربية العراقية عن نسب النجاح الأولية التي تحققت من خلال امتحانات التمهيدي 2018، حيث جاءت أقل نسبة من العام الماضي، وقد تم الإشارة إليها بإعلان غير رسمي، وسنوافر لكم كل جديد وكافة التحديثات المستمرة حول موعد إعلان النتائج رسمياً.

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

كان الدكتور محمد اقبال الصيدلي وزير التربية العراقية قد أعلن عن اقتراب موعد إعلان نتائج المرحلة المتوسطة فور اعتمادها رسمياً، وذلك في جميع المحافظات عبر كل المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية العراقية.

وزارة التربية العراقية

كما أكد وزير التربية والتعليم بأن سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2019 عبر موقع ناجح من خلال تحميل ملف pdf، خاص بأسماء الطلاب ومن خلال موقع وزارة التربية العراقية، هذا وسيتم إعلان النتائج في محافظات الرصافة 1، والرصافة 2، الرصافة 3، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، كريلا، كركوك، النجف الاشراف، أربيل، المثنى، محافظة دهوك، محافظة نينوي، محافظة واسط، ذي قار، البصرة، الأنبار، صلاح الدين، ميسان، السلمانية، ديالي، بابل، القادسية، نتائج خارج العراق.

موقع ناجح

هناك ترقب كبير جداً من قبل آلاف الطلاب للإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2019 العراق، وقد قاموا بأداء الامتحانات، وينتظروا نتيجة الكد والتعب والاجتهاد والتحصيل، ونتابع مع حضراتكم موعد الإعلان عن نتائج الطلاب ونتائج المرحلة المتوسطة العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية وقناة التليجرام التعليمية التابعة للوزارة، وذلك ليتم الاستعلام عن النتائج في سهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2019

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2019 العراق جميع المحافظات عبر موقع ناجح، من خلال موقع التربية العراقية برقم الجلوس ورقم الامتحان الخاص بكل طالب وطالبة، ونتابع مع حضراتكم بكل جديد من خلال التحديثات العاجلة، ونقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2019 من هنا أو من هنا، مع التنبيه بأن هذا الرابط يخص نتائج العام الماضي وفي حالة إعلان النتائج رسمياً سيتم تحديثه مباشرة بالنتائج الجديدة من قبل وزارة التربية العراقية، بالتوفيق للجميع.