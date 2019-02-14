ارطغرل الحلقة 135| مسلسل ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 135 عبر موقع النور الآن مترجم

نتابع معكم الحلقة 135 من ارطغرل الذي تُذاع اليوم، يُعتبر مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من أشهر المسلسلات التركية في الوطن العربي وذلك لعدة أسباب منها أداء الممثلين الرائع والخلفية التاريخية التي يستند إليها المسلسل وكذلك الدراما الرائعة والصراع المتجدد، والحلقة 135 على موقع النور بعد عرضها على قناة TRT التركية مساء اليوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ارطغرل

قام ارطغرل في الحلقة السابقة بالذهاب إلى القلعة لأخذ جوندوز كما تم إخباره من الرسول الذي أرسله لايس إليه في قبيلة الكاي، وأمر دراغوس لايس أن يعامل الضيف الذي سيرسله إليه بإحترام، وقد قام دراغوس بإخبار إيلبيغي أن ارطغرل سيذهب إلى القلعة لأخذ جوندوز وعليها الذهاب حتى تأخذه فذهبت إلى هناك وطالبت بتسليم جوندوز إليها باسم الدولة، غضب ارطغرل وقال: لو أن هناك شخص يُطالب بجوندوز باسم الدولة فسيكون ارطغرل نفسه فأنا أمير القبائل، فغضبت إيلبيغي وكذلك جوندوز وتم الاعتداء على جوندوز من الحارس فقام ارطغرل بتلقينه درساً قاسياً فتم محاصرة جوندوز وأبيه داخل القلعة وانتهت الحلقة على ذلك.

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قام ارطغرل بأخذ جوندوز من أيدي الصليبيين ويحاول العودة إلى القبيلة حين يتم مهاجمته بواسطة إيلبيغي كما جاء في الإعلان للحلقة، وسيقوم دراغوس بعقد اجتماع داخل غرفة الحاكم المقتول دراغوس حتى يناقش أخبار سوغوت ويُكلف أتباعه بالمهام التي سيقومون بها للاستيلاء على سوغوت.

ارطغرل 128 موقع النور

يذهب ارطغرل إلى قونيا بعد رسالة سالجان والتي تحمل تفاصيل مهمة، وقد تشهد تلك الحلقة كشف دراغوس بعد شكوك سالجان التي كشفته بعد دخوله مع ارطغرل، كما سيتم إصابة سليمان ابن جوندوغدو في فخ تم حياكته لقتل ارطغرل بالاتفاق مع لايس.

ارطغرل الحلقة 126 موقع النور

يتم اختطاف إيلبيغي من القائد الجديد للقلعة، ويدخل على ارطغرل الخان بصفته دراغوس ويهدده بقتل إيلبيغي إذا حدث له أذى، وهنا يلجأ ارطغرل للهدوء في التعامل معه بينما يرى بيبولات أن يقتله، فيأمر أرطغرل بيبولات بالتنحي والتحلي بالهدوء فيفعل خوفاً على حياة إيلبيغي المحتجزة داخل القلعة، ويصدم قائد القلعة ارطغرل بقوله أنه هو دراغوس الذي أذاقه الألم في الفترة الماضية، وينتهي المسلسل عند تلك الجملة المثيرة التي عكرت صفو ارطغرل وبيبولات، وذلك لأن دراغوس قتل قتل أومور في بداية الموسم الخامس.

ارطغرل الحلقة 132 الآن

يُخطط دراغوس لجعل ارطغرل يصطدم ببيبولات وقبيلة أومور لجعلهم يتقاتلون ويستطيع السيطرة على سوغوت، كما يقوم ارطغرل بحبس بيبولات وهنا تُثار المشكلات بين القبيلتين ويستمر غياب السيد أرتوك المختطف، كما أنه يتعرض لألوان مختلفة من التعذيب لكي يُفصح عما يقوم به أرطغرل لكنه لم يتفوه بأي شيء.

ارطغرل الحلقة 135

ويقوم موقع النور بعرض المسلسل على موقعه حيث أنه يمتلك الحقوق الرسمية لبث المسلسل، وقد تشهد الحلقة 135 من ارطغرل مطاردة ارطغرل للمغول وحبس عثمان من قِبل المغول ومحاولة ارطغرل استعادته، كما يذهب بيبولات إلى القلعة لمحاولة التحدث مع دراغوس.

ارطغرل 135

وبعد قليل سيتم اذاعة الحلقة عبر موقع النور الذي يبذل مجهوداً كبيراً في ترجمة الحلقة من التركية إلى العربية، ويقوم بيبولات بدور كبير لأخذ الذهب الذي أخذه ارطغرل من المغول لنفسه ليستطيع أخذ إمارة القبائل بالذهب، وتحالف ارطغرل مع ايلبيغي لمعرفة المعلومات عن المغول ومكان عثمان، وقد غير ارطغرل الرسالة التي جاءت من هولاكو لقائد المغول وختمها بالخاتم الذي حصل عليه من مخبري الدولة ولهذا تم الاتفاق بين المغول وبين دراغوس.