طقوس مُختلفة في عيد الفلانتين حول العالم

تمارس دول عديدة حول العالم، طقوس مختلفة ولطيفة للاحتفال بيوم الحب أو ما يسمي "عيد الفلانتين"، فمنهم من يشتري باقة من الزهور أو الشوكولاته أو حتى الدمى اللطيفة وغيرها من الأشكال.

ووفقاً لموقع "المواطن" نقلاً عن "serenataflowers" هناك دول تحتفل على طريقتها بيوم الحب أو عيد الفلانتين بشكل مميز وخاص. ومنها:-

عيد الفلانتين في كوريا الجنوبية

وبالنسبة إلى كوريا الجنوبية فيشتري المحبون في عيد الفلانتين الهدايا والورود يوم 14 من كل شهر، لكن في يوم 14 فبراير ، يشترون الشيكولاتة والألعاب الرقيقة والزهور للاحتفال بالفلانتين.

عيد الفلانتين في جنوب أفريقيا

الفلانتين هنا مختلف حيث يحتفل الأشخاص بعيد الحب بجنوب بأفريقيا بارتداء قلوب على أكمامهم، مدون عليها اسم الحبيب أو تاريخ الزواج ليراه الجميع.

عيد الفلانتين في الدنمارك والنرويج

أما عيد الفلانتين في الدنمارك والنرويج فيرسل العشاق لبعضهم قصيدة أو بطاقة عيد ميلاد غير معروفة، موقعة فقط بأول حرف من المرسل، وإذا استطاعت الفتاة أن تخمن اسم خطيبها، تكون جائزتها بيضة شيكولاتة عيد الفصح، وإذا لم تستطع تخمين الاسم، وجب عليها إرسال بيضة لخطيبها للاعتذار له.

عيد الفلانتين في الفلبين

وفي الفلبين يختلف عيد الفلانتين حيث يقام كل 14 فبراير حفل زفاف جماعي، في كل مكان سواء في أماكن المنتزهات ومراكز التسوق.

إنجلترا وعيد الفلانتين

عيد الفلانتين في لندن مختلف حيث شهد أحد التقاليد في المملكة المتحدة التي تعود إلى عدة قرون أن النساء في إنجلترا يضعن أوراقاً كبيرة في كل ركن من أركان غرفة النوم، اعتقاداً إن هذا يجعلهن يشعرن بالسعادة في تلك الليلة.

عيد الفلانتين في غانا

وفي غانا يحرص البعض على شراء الشيكولاتة من النوع الفاخر للاحتفال بـ عيد الفلانتين وذلك تنفيذًا لقرار الحكومة الوطنية باستغلال يوم عيد الحب لإجبار المواطنين على التهام المزيد من الشيكولاتة، ولذلك أطلق على يوم 14 فبراير لقب اليوم الوطني للشيكولاتة.