Frozen2 يحقق مشاهدات كبيرة بعد طرحه من شركة ديزني

حقق فيلم Frozen2 الذي طرحته شركة ديزني أمس مشاهدات كبيرة فاقت الآلاف في غضون ساعات قليلة.

وظهرت الملكة إلسا والتي تقوم بالأداء الصوتي لها إيدينا مينزل وتتحول إلى بطلة خارقة من أجل التغلب على جسم ضخم من الماء، واجتمعت في وقت لاحق مع بعض الوجوه المألوفة، اختها الأميرة آنا وتقوم بالأداء الصوتي لها النجمة كريستين بيل، وكريستوف ويقوم بالأداء الصوتى له جوناثان جروف.

ومن المقرر أن يتمكن محبو الفيلم من مشاهدة الجزء الثانى من فيلم "Frozen" فى دور العرض فى 22 نوفمبر القادم.

وحقق الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة نجاحاً هائلاً عند طرحه عام 2013، حيث حصد ما يقرب من 1.3 مليار دولار إيرادات في جميع أنحاء العالم وحصد عددًا كبيرًا من الجوائز، بما في ذلك جائزتى أوسكار إلى جانب ترشيحه لجوائز أخرى، ويصنف من أفضل أفلام الرسوم المتحركة على الإطلاق، وأصبح الفيلم المفضل لملايين من الأطفال والكبار حول العالم.