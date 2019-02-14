كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شقيقات مصطفى خاطر في "طلقة حظ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستأنف الفنان مصطفى خاطر، تصوير مشاهده في مسلسه الجديد "طلقة حظ"، الذي يخوض به السباق الرمضاني، يوم السبت المقبل، حيث يعود إلى الديكور الرئيسي لمسلسله في مدينة الإنتاج الإعلامي.
الديكو الرئيسي عبارة عن منزل عائلته، ويجمع بين معظم المشاركين في بطولة العمل، وذلك بعد التنقل بين أماكن التصوير خلال الاسبوعين الماضيين.
ويظهر مصطفى خاطر بدور شاب متزوج من الفنان أيتن عامر، ويعيش فى منزل حماته الفنانة إنعام سالوسة، وهو أخ وحيد لأربع بنات هن: هبة مجدى، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، الممثلة الشابة ألحان المهدى، وتظهر المواقف والمفارقات بين أفراد العائلة خلال الأحداث.
"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.
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