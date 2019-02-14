تعرف على شقيقات مصطفى خاطر في "طلقة حظ"

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يستأنف الفنان مصطفى خاطر، تصوير مشاهده في مسلسه الجديد "طلقة حظ"، الذي يخوض به السباق الرمضاني، يوم السبت المقبل، حيث يعود إلى الديكور الرئيسي لمسلسله في مدينة الإنتاج الإعلامي.

الديكو الرئيسي عبارة عن منزل عائلته، ويجمع بين معظم المشاركين في بطولة العمل، وذلك بعد التنقل بين أماكن التصوير خلال الاسبوعين الماضيين.

ويظهر مصطفى خاطر بدور شاب متزوج من الفنان أيتن عامر، ويعيش فى منزل حماته الفنانة إنعام سالوسة، وهو أخ وحيد لأربع بنات هن: هبة مجدى، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، الممثلة الشابة ألحان المهدى، وتظهر المواقف والمفارقات بين أفراد العائلة خلال الأحداث.