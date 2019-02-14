“الآن” نتيجة تمهيدي الخارجي| السادس الابتدائي..رابط التربية والتعليم moedu.gov.iq...

قام الطلاب بالانتهاء من امتحانات تمهدي العراقية في بداية هذا الشهر، انتهوا من امتحانات الإعدادي في 10 فبراير 2019، وامتحانات التمهيدي الابتدائي في 11 فبراير، وبدأت أعمال تصحيح أوراق الطلاب على قدم وساق، وذلك للانتهاء المبكر من التصحيح ومراجعة والإفراج عن النتائج، وقامت وزارة التربية والتعليم بالعلان عبر موقعها الرسمي بداية الظهور لنتائج المحافظات، ويعرض عليكم موقعنا المحافظات التي تم الإفراج عن نتيجة التمهيدي الخارجي العراقية فيها، ويتابع ظهور نتائج باقي المحافظات، مع عرض موقع الوزارة وملفات بأسماء الناجحين.نتيجة تمهيدي الخارجي

نتيجة تمهيدي الخارجي

بدأ الإعلان التدريجي عن نتائج الطلاب، بعد أن قام السيد وزير التربية والتعليم باعتمادها، بالظهور عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ونعرض عليكم موقع الوزارة، كما ننشر أسماء الناجحين في رابط بي دي اف للمحافظات، وقد تم الإعلان عن الظهور في محافظة كربلاء العراقية:

تعرف على ملف النتائج في كربلاء من هنا،

نتائج محافظة ديالي

نتائج السادس الابتدائي، كما سنقوم بتقديم تغطية مستمرة لآخر ما يرد لدلينا من ملفات لبقية المحافظات.