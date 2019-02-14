كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصريا مشاهدة الحلقة 135 قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul الجزء الخامس .. الحلقة 135 مترجمة كاملة بالعربي من خلال موقع النور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُرضت مساء أمس الاربعاء وخلال الساعات الماضية المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، حيث يترقب عشاق متابعة إعادة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية . تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل على جميع الأقمار الصناعية – تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات موعد عرض الحلقة 135 قيامة ارطغرل الجزء الخامس وتقوم قناة TRT1 التركية صاحبة العرض الاول بعرض الحلقة الجديدة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل يوم الأربعاء من كل اسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اسنطبول باللغة التركية على ان يتم اعادة عرض الحلقة مترجمة الى اللغة العربية بعد العرض الأول بساعتين حصريا على موقع النور الإلكتروني. القنوات الناقلة للمسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس تقوم بعض القنوات العربية باعادة عرض الحلقة 134 قيامة أرطغرل الجزء الخامس فى اليوم التالى، منها قناة اليرموك الاردنية، وقناة وطن، وقناة فور شباب، وقناة دعوة، وقناة الشرق، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة احداث مثيرة، وسنقدم لكم تردد القنوات الناقلة لكافة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل. القناة التردد معدل الترميز قناة اليرموك تردد 11678 أفقى 27500 عمودي قناة فور شباب تردد 11316 أفقى 27500 عمودي قناة وطن تردد 11012 أفقى 27500 أفقى قناة دعوة تردد 10727 أفقى 27500 أفقى قناة الشرق تردد 11137 / 12604 أفقي 27500 أفقي

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