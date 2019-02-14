كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيامة ارطغرل الاعادة على موقع النور tv مترجمة .. الحلقة 135 ارطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس .. تردد القنوات النقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قيامة ارطغرل الاعادة على موقع النور tv مترجمة .. الحلقة 135 ارطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس .. تردد القنوات النقلة نلتقى مساء كل اربعاء مع عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخى التركى قيامة أرطغرل، والذى يتم عرضه حصريا على قناة trt1 التركية صاحبة العرض الاول، حيث وصل الى اعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربى منذ ان بدا عرض الموسم الخامس، ويبحث ملايين المتابعين لحلقات المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس فى العالم وخاصة فى الشرق الاوسط، لمشاهدة الحلقة كاملة والتى يتلهف عشاق مشاهدة المسلسل التركي والتى تذاع كل اسبوع ويتم اعادة عرض الحلقة والذي قامت بعرضه، العديد من القنوات والمواقع الالكترونية مترجمة الى اللغة العربية. تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس تقوم القنوات العديد من الفضائية من بلدان العالم، بعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بعد اذاعة العرض الاول والحصرى للمسلسل على قناة trt1 التركية سنقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي توقيت اذاعة مسلسل قيامة أرطغرل فى مختلف البلدان العربية يختلف توقيت اذاعة مسلسل قيامة أرطغرل الذى يتم نقله في العديد من الدول في العالم سنقدم لكم موعد اذاعة حلقة المسلسل والتى تذاع اسبوعيا حسب توقيت كل دولة. – فى تركيا يذاع الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء. – في السعودية والكويت يذاع السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة – في مصر يذاع السادسة مساء بتوقيت القاهرة. – فى الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا يذاع في الثامنة مساءً بتوقيت دبى. – فى المغرب وتونس والجزائر يذاع السادسة مساء بتوقيت تونس.

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