نظام التابلت فى الثانوية العامة وأماكن دفع بوليصة تأمين التابلت أولى ثانوي

نظام التابلت فى الثانوية العامة وأماكن دفع بوليصة تأمين التابلت من وقت إعلان وزار التربية والتعليم عنه وهناك جدلاً دائر حوله ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بنظام استخدام التابلت في المدارس، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني بدأت الوزارة توزيع أجهزة التابلت على الطلاب في 20 محافظة وفق خطة زمنية معينة حتى يحصل جميع الطلاب عليه في المدارس الحكومية والخاصة، كما يتطلب استلام التابلت دفع بوليصة تأمين، وسوف نوضح كل ما يخص نظام التابلت فى الثانوية العامة وأماكن دفع بوليصة تأمين التابلت سواء للطلاب أو المعلمين ومجموعات من العاملين في المديريات التعليمية من أجل تحسين وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

نظام التابلت فى الثانوية العامة

أفاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف الرئيسي من نظام التابلت فى الثانوية العامة هو توفير الفرصة الكاملة والمتساوية لجميع الطلاب والطالبات في كافة المدارس المصرية، مع بداية الصف الدراسى الأول الثانوي للكى يتابعون المحتوى الرقمى الذي يتميز بالثراء المعرفي، كما أن التابلت يوفر المناهج وأساليب الشرح بطرق متعددة معتمدًا على الوسائط واختبارات تدريبية، فضلا عن إتاحة محتوى بنك المعرفة الممتلئ بالمعلومات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الطلاب والطالبات سوف يؤدون الامتحانات على التابلت مما يوفر الجهد والتكاليف المادية أو لا تحتاج العملية الامتحانية إلى عناصر بشرية ويضمن سلامتها من التسريب وحالات الغش وغيرها.نظام التابلت فى الثانوية العامة

أماكن دفع بوليصة تأمين التابلت

أعرب الدكتور أحمد ضاهر، مستشار وزير التعليم والتعليم الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تواصلت مع هيئة البريد لتحصيل قيمة بوليصة تأمين التابلت من أولياء الأمور في مكاتبها بمختلف المحافظات من أجل تيسير العملية عليهم، موكدًا أن من يستلم تابلت يدفع مبلغ تأمينى وليس ثم التابلت سواء كان طلابا أو معلمًا.

وأضاف إن حصول الطلاب على التابلت في جميع محافظات الجمهورية يكون بعد دفع بوليصة تأمين قيمتها 100 جنيه سنويا كتأمين شامل علي التابلت، من أجل استلام جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز، مشيرًا إلى أن البوليصة التأمينية إجبارية، ورقم التأمين يطلب من الطالب وقت استيفاء أوراق التابلت.