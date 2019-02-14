شكل تابلت أولى ثانوي وشروط استلامه ومواصفات التابلت الجديد يشغل بال أولياء الأمورمن وقت أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات تسليم التابلت في 20 محافظة ضمن إجراءات المرحلة الأولى على أن يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين في إطار خطة زمنية على جميع المدارس الحكومية والخاصة ومختلف المديريات التعليمية، وسوف نعرض في هذا الموضوع شكل تابلت أولي ثانوي وشروط استلامه ومواصفات التابلت الجديد بالتفاصيل.

شكل تابلت أولى ثانوي

تابلت موديل Samsung T585 ومعه جراب جلد وقلم للكتابة على التابلت وشاحن وسماعة أذن.

شروط استلام استلام التابلت

شكل تابلت أولى ثانوي

حدد وزارة التربية والتعليم شروطًا معينة لاستلام التابلت تطبق على الطلاب والمعلمين وعددًا من الموطفين في المديريات التعليمية كالآتي:

قررت الوزارة بوليصة تأمين على التابلت إجبارية قيمتها 100 جنيه سنويا

يتوجه الطالب وولي الأمر لأي مكتب البريد المصري قريب منه لسداد قيمة التأمين على التابلت.

بعد ذلك يتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة الخاصة به للتوقيع على إقرار استلام الجهاز.

في حالة حدوث عطل أو تلف للتابلت، يتوجه الطالب إلى إخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة، وفي حال استمر العطل، على الطالب مخاطبة خدمة العملاء من أجل إرشاد الطالب للخطوات التي لا بد أن يتخذها لحل العطل.

يقر ولي الأمر وابنه بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد، مع الإقرار والتعهد بالاستخدام الجيد من خلال بنك المعرفة المصري بكلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة، كما يقرا باستخدامه في الاختبارات الخاصة بمرحلة الثانوي العام، كما يضم الإقرار على خانة لرقم إيصال التأمين الصادر من مكتب البريد.

مواصفات التابلت الجديد