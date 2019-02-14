سعر الريال السعودي اليوم |الخميس 14 فبراير 2019..بالبنوك المصرية والسوق السوداء .. في فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.69 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.69 4.71 10 ساعات البنك الأهلي المصري 4.68 4.71 12 ساعة البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 7 أيام بنك مصر 4.68 4.70 11 ساعة بنك عودة 4.68 4.71 13 ساعة بنك بلوم 4.68 4.71 10 دقائق المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 20 ساعة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 14 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.67 4.70 10 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 10 ساعات بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 3 أيام بنك قناة السويس 4.66 4.70 13 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 أسبوع واحد بنك الإستثمار العربي AIB 4.66 4.70 12 ساعة بنك المشرق 4.66 4.71 11 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 13 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.65 4.71 10 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.70 10 ساعات كريدى أجريكول 4.65 4.70 12 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.70 11 ساعة بنك الإسكندرية 4.65 4.70 أسبوع واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.70 13 ساعة المصرف المتحد 4.64 4.70 10 ساعات بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 12 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.75 16 ساعة

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

افتتح الريال مستقرا على مستويات الأمس، على أفضل شراء من البنك المصري الخليجي بسعر 4.70 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 4.70 جنيه.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.