مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس مترجم HD ALNoor موقع النور

LIVE موقع النور ارطغرل الحلقة 135، نعرض لكم متابعينا من خلال موقعنا المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل المسلسل الذي حقق نجاح كبير في جميع أنحاء العالم، حيث يسرد المسلسل قصة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقائد قبيلة قايي، كما يعود أحداث مسلسل قيامة أرطغرل إلي القرن الثالث عشر، ويعرض تأسيس الدولة العثمانية. ارطغرل 135 موقع النور

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 135 مترجم

وقد جسد دور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان، والجدير ذكره أن المسلسل يسرد العديد من الواقع التاريخي التابع لقبيلة قايي، لاسيما أن أغلبية الأحداث التي عرضت من وحي الخيال وليس لها علاقة بالوقائع التاريخية، فقط هي من إبداع مؤلف ومنتج المسلسل.

ارطغرل 135 مترجم

يذكر أن أولي حلقات الموسم الأول عرضت في 10 ديسمبر عام 2014ـ، أما عن الموسم الثاني فقد عرض يوم 30 سبتمبر من عام 2015، وفي 26 أكتوبر عام 2016 بدأ عرض الموسم الثالث، كما بدأ الموسم الرابع في 25 أكتوبر عام 2017، واستمر حتى 6 يونيو 2018، وما زال يعرض على قناى تي أر تي التركية الرسمية.

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 135

تقوم قناة اليرموك بعرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما تقوم بإعادة الحلقة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، نرفق لكم الآن تردد قناة اليرموك:-

التردد 11678 عمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

موقع النور مسلسل ارطغرل 135

يعرض موقع النور مسلسل أرطغرل مترجم باللغة العربية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك بعد عرضها بساعتين على قناة تي أر تي التركية باللغة التركية، ويمكن من خلال رابط موقع النور مشاهدة الحلقة 135 مترجمة كاملة باللغة العربية.