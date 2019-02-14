“الحب تحت العاصفة”.. الأرصاد توجه نصائح للمحتفلين بـ”الفلانتين” للتصدي...

يأتي عيد الحب هذا العام مختلفاً عن الأعوام الماضية، لما تمر به البلاد من حالة اضطراب في الطقس، حيث تتعرض البلاد في هذه الأيام لحالة عدم استقرار في الطقس ونشاط كبير في الرياح يصل إلى حد العاصفة الترابية، وتكون ذروة العاصفة يوم 14 فبراير وهو موافق يوم عيد الحب الشهير بـ”الفلانتين”.

فقد صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال خلال مداخلته التليفونية بأحد البرامج التلفزيونية، ممازحا: “كده الفلانتين اضرب”، نظراً لتعرض الطقس لنشاط كبير في الرياح المحملة بالأتربة وفرص سقوط الأمطار الغزيرة مع أنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

لمعرفة النشرة التفصيلية لحالة الطقس يوم الخميس 14 فبراير والفترة القادمة يمكنك المتابعة من هنا.

ولكن نظراً لحرص المواطنين من الشباب والفتيات على الاحتفال بيوم عيد الحب “الفلانتين”، يوفر لكم موقعنا عرب فور نيوز بعض النصائح لقضاء بعض الأوقات الرومانسية في ظل هبوب العاصفة الترابية، فعلى جميع المواطنين الذين يريدون الخروج للاحتفال بعيد الحب في ظل هذا الطقس أتباع النصائح الآتية:

قبل الخروج من المنزل:

في حالة قيام الشخص بالاستحمام، ينصح بشرب العصائر الباردة قبل الخروج من المنزل للحفاظ على درجة حرارة الجسم مستقرة، وتجنب الإصابة بنزلات البرد.

الملابس:

يجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتجنب الملابس الخفيفة، كما ينصح بتجنب أرتداء اللون الأسود نظراً لظهور عليه آثار الأتربة سريعاً، بالإضافة إلى ارتداء قفازات اليدين لتدفئتهم.

1- ارتداء بالطو من الخامة waterproof حتى لا تتأثر الإطلالة بالعاصفة الترابية، وحال رغبتك في ارتدائك بالطو من الصوف حاول أن يكون بالألوان الفاتحة، مثل الرمادي أو الأحمر والابتعاد عن الأسود والكحلي. 2-ارتداء “بلوزة” برقبة لمزيد من التدفئة، ويمكنك تنسيقها مع بالطو أو شال كاروهات لإطلالة بسيطة وجذابة. 3- أما البنطلون، حال رغبتك في ارتداء كلاسيك يمكنك اختيار الألوان الفاتحة مثل البيج الفاتح، وعن الجينز فابتعد تمامًا عن اللون الأسود، ويمكنك اختيار اللون الفاتح أو درجات اللون الأزرق، حفاظًا على إطلالتك من الأتربة. 4- يفضل عدم ارتداء الأحذية المفتوحة لمنع دخول الأتربة، ما يجعلك تشعر بعدم الراحة، كما يمكنكِ اختيار البوط الجلد الطويل. أما الرجال يُفضل اختيار الأحذية الكلاسيك الجلد، كما يفضل أن يكون فاتح اللون لعدم تعرضه للأتربة بشكل يفسد إطلالتك

في حالة حدوث العاصفة الترابية:

ينصح جميع المواطنين عند حدوث العاصفة الترابية الدخول لأقرب مبنى وإغلاق البوابة جيداً، كما ينصح بارتداء النظارة الشمسية لحماية العيون وغسل اليدين والوجه جيداً، كما ينصح بارتداء الكمامات لأصحاب الأمراض التنفسية والصدرية.