“التعليم” توضح طريقة التواصل مع المتقدمين لمسابقة المعلمين

قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عمر، أن يوم الخميس غدًا سيكون آخر يوم للتقديم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيًا، وتقوم الإدارات في استلام المستندات المطلوبة بداية من يوم السبت الموافق 16 فبراير إلى الخميس 21 فبراير، ويطالب المتقدمين بأن يقوموا بتسجيل البريد الإلكتروني ليكون وسيلة التواصل عند اختيارهم للوظائف المطروحة.

ولفت الدكتور محمد عمر، أن الوزارة تحرص على سرعة وضمان التواصل مع المتقدمين جميعًا، ولذا يجب أن يقوم المتقدم بإدخال معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمتقدم عبر الاستمارة الإلكترونية، للتواصل والإخطار بمواعيد المقابلات الشخصية وموعد الاختبارات، وموعد توقيع العقود عند اجتياز شروط التقديم وضوابط المسابقة.

وقام نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بتوجيه رسالة للمتقدمين في المسابقة بضرورة التأكد من إدخال البريد الإلكتروني صحيحًا، وتحديث البيانات وتصحيحها في حالة وجود أخطاء، لضمان استقبال الطلبات السليمة، وسرعة التواصل مع المتقدمين.