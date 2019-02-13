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الآن مشاهدة الحلقة 135 قيامة أرطغرل بث حصرى مباشر الجزء الخامس موقع النور

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مشاهدة الحلقة رقم 135 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، ينتظره اليوم ملايين المشاهدين، من عشاق المسلسل التاريخى، الذى استطاع اقتحام كل بيت، لينال اعجاب الصغير و الكبير، الرجال و السيدات، فقد استطاع فريق عمل المسلسل جذب اهتمام الجميع بأحداث المسلسل الشيقة، و الدرامة الرائعة التى يقدمونها، المسلسل حقق نجاحا كبيراً، مع كل جزء يتم تقديمه، و فى خلال الأربعة أجزاء التى تم تقديمه خلال أربع سنوات، أثبت نجاح منقطع النظير، و زادت شعبيته بدرجة كبيرة، و حاليا يتم اذاعة الجزء الخامس ، حلقة كل أسبوع.

 

بث مباشر الحلقة رقم 135 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

سنعرض لكم الليلة بث مباشر الحلقة رقم 135 من مسلسل قيامة أرطغرل، و التى تأتى ضمن أحداث الجزء الخامس من المسلسل التركى.

 

سوف يتم عرض المسلسل على قناة trt التركية

 

الان يتم اذاعة الحلقة على الهواء مباشرة

الحلقة بدأت بمشهد أرطغرل و هو يطلب رجوع ابنه مقابل أن يعطى للمغول الصندوق الذى يريدونه.

و نشاهد رجال أرطغرل يتحدثون مع زانوغيتش بعد انكشاف أمره لديهم، و رسالة تصل ليد ابليغنى من خادمتها، و تحاول ابليغنى أن تذهب الى أخيها، و يأتى مشهد  اختطاف ابن أرطغرل عثمان و حبس مع الأطفال الذى تم اختطافهمن نشاهد رجال أرطغرل و قد قاموا بعمل كمين للشخص الذى كلفه قائد المغول بمراقبة أرطغرل، تخرج ابليغنى لمقابلة أرطغرل دون معرفة أخيها بيولات و تبلغه بما عرفته من أخبار، و نشاهد قائد المغول يذهب مع بيولات الى المكان الذى كان يوجد به ارطغرل ورجاله، و قائد المغول يغضب بعد مقابلة مساعد دراجوس، و يبدى غضبه لبيولات، و يذهب أرطغرل لمقابلة دراجوس و يذهب رجل أرطغرل لمقابلة قائد المغول، على أنه أحد رجال المغول، و سنشاهد تخطيط أرطغرل مع رجاله لاستعادة ابنه عثمان و القضاء على المغول، و يذهب بيولات و قائد المغول للقلعة و يقابلون مساعد دراجوس، يتحدث بيولات مع غوندوز، بعد قيامه برفع راية قبيلته على قبيلة كابى.

بعد انتهاء الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل سيتم ترجمة الحلقة على موقع النور

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