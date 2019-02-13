يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بث مباشر being sport

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بث مباشر، فى ثانى جولات المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الزمالك تلقى هزيمة قاسية أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق نصر حسين داى الجزائرى الفوز فى أولى مبارياته على بيترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين مقابل هدف واحد، و لا بديل اليوم لأبناء ميت عقبة عن الفوز للمنافسة على الصعود الى دور الثمانية.

Yalla Shoot مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم

مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

سيتم نقل المباراة على قنوات بى ان سبورت الرياضية كما يمكن مشاهدة المباراة على القنوات المفتوحة و سوف ننقل لكم المباراة بث مباشر.

رابط البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

الفريقان يستعدان للنزول

الشوط الأول

بداية سريعة من الزمالك

الدقيقة الثانية و محاولة خطيرة من نصر حسين داى لكن يمسكها جنش

بعد مرور ست دقائق لا توجد خطورة هجومية حتى الآ، للزمالك

فى الدقيقة التاسعة هجمة خطيرة للزمالك يتصدى لها الدفاع

د 13 جووووووووول للزمالك يحرزه خالد الطيب

د 18 النتيجة تقدم الزمالك بهدف

د 25 محاولات متكررة من مهاجمى الزمالك لاحراز الهدف الثانى

د 31 هجمة خطيرة للزمالك يمسكها الدفاع

د 39 هجمة خطيرة للزمالك و تسديدة من أوباما خارج الملعب

انتهى الشوط الاول 1/0 للزمالك

الشوط الثانى

الدقيقة 52 و مازال هناك محاولات هجومية لنادى الزمالك لاحراز هدف ثانى

د 65 مازال الزمالك متقدم 1/0

د 75 محاولات من الزمالك لاحراز الهدف الثانى

د 84 الزمالك متقدم حتى الآن بهدف