الأسطورة hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر رابط yallashoot

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر فى دورى أبطال أوروبا، مباراة ذهاب الستة عشر ، المباراة بين حامل لقب البطولة ثلاث مرات متتالية، و بين الفريق الهولندى الذى يطمح فى احراج حامل اللقب و الفوز عليه، ريال مدريدو صل الى هذه المرحلة، و ذلك بعد أن أصبح فى صدارة المجموعة السابعة و جاء خلفه فريق روما الايطالى، وقد وصل فريق أياكس أمستردام إلى هذا الدور بعد أن ااحتل المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ .

كورة ستار مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم الأربعاء 13/2/2019، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت.

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سينزل اللاعبون الى أرض الملعب

ستعد الحكم لاطلاق صفارته

الشوط الاول

بدأت المباراة سريعة

د 6 و محاولات هجومية من الريال لاحراز هدف

25 النتيجة حتى الان 0/0

د 40 النتيجة أصبحت 1/0 لصالح أياكس