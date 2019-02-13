النائب العام يمنع النشر في قضية الفيديوهات الجنسية لعدد من الفنانات

اصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرار بمنع النشر في قضية تسريبات الفيديوهات الجنسية، المتهم بها عدد من الفنانات والشخصيات العامة الحديثة، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اصدر النائب العام بيان جاء فيه الأتي: بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، يؤمر بحظر النشر في القضيتين المشار إليهما في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنهما، مع التنويه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم.