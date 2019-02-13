شاهد zamalek live: بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي Bein يلا شوت كورة ستار KORA LIVE الأسطورة...

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي يلا شوت كورة ستار كوة لايف الأسطورة يوتيوب livehd7 تكتيك كورة كول yalla shoot رابط مشاهدة حصري مباراة الزمالك اليوم في بطولة الكونفدرالية، يترقب الكثير من جماهير القلعة البيضاء نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم والتي من المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة حيث تأمل الجماهير البيضاء بحصد الثلاث نقاط وتحقيق الفوز تعويضا للخسارة التي لحقت بالفريق في المباراة الافتتاحية.

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الأولى له في المجموعات امام جورماهيا خارج الديار بنتيجة 4-2 والتي جعلته في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط متساويا مع بترو أتليتكو والذي خسر أمام نصر حسين داي الجزائري.

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي يلا شوت

مباراة الزمالك بث مباشر يلا شوت كورة ستار، وتقام مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم على ملعب برج العرب بالأسكندرية ويذاع اللقاء عبر قناة bein sport 3HD بتعليق المصري أحمد الطيب عبر القناة الصوتية الأولى وعادل خلو على الصوتية الثانية.

عمليات الاحماء من لاعبي الفريقين الآن

جورماهيا يخسر من بترو أتليتكو قبل بداية المباراة

اللاعبون ينزلون لأرضية الملعب ولحظات على انطلاقة الشوط الأول

بداية المباراة

الدقيقة 1: كرة طولية وخطيرة لأحمد جاسمي والحكم يرفع راية التسلل

الدقيقة 9: ركنية أولى لنصر حسن داي وتصويبة على مرمى جنش وتمر بجوار القائم

الدقيقة 14: بوطيب يحرز الهدف الأول للزمالك بعد تسديدة تسكن الزاوية اليسرى

الدقيقة 26: كرة مرتدة من يوسف أوباما ولكن تهرب منه ويسقط مصابا

نهاية الشوط الأول بعد هجمة خطيرة كادت أن تعلن عن تقدم الزمالك بهدف مرة أخرى

نزول اللاعبين لبداية الشوط الثاني

الدقيقة 60: ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني ولازالت المباراة سلبية

الدقيقة 70: هجمة مرتدة للزمالك ولكن دفاع نصر داي يرتد ويعطل الهجمة

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر كورة ستار كورة لايف Kora live يلا شوت أسرع رابط يوتيوب بدون تقطيع بجودات مختلفة ومتعددة، وقد حسم الاجتماع الفني للمباراة بأن يرتدي الزمالك الزي التقليدي له وهو الأبيض بينما يرتدي الفريق الضيف الأصفر والأحمر، وتشهد المباراة الظهور الأول للحكم الغاني دانيال لارييا مع الفرق والمنتخبات المصرية حيث لم يدير الغاني أي مباراة سابقة كان طرفها مصري.

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كورة ستار يوتيوب بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي لايف رابط مشاهدة سريع وقوي كورة لايف، وتحدث مزيان إيغيل مدرب الفريق الجزائري أنه يعلم الكثير عن الفريق المصري كما يعلم الزمالك الكثير عن فريقه، ولذك فان المباراة لن تكون سهلة، ولكنه يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء بعد الأريحية التي حصل عليها فريقه بعد فوزه في المباراة الأولى في دور المجموعات.

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