الشوط الثاني: مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي| مشاهدة...

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة ستار كورة لايف كورة كل يوم بث مباشر الزمالك، ويلتقي اليوم فريق الزمالك المصري مع الجزائري نصر حسين داي في الجولة الثانية من بطولة كأس الكنفدرالية دور المجموعات، ويلعب الزمالك المباراة بشعار لا سبيل غير الفوز حتى يستطيع استعادة هيبته داخل المجموعة بعد الخسارة المُخيبة للآمال التي تلقاها في مباراته الماضية بالبطولة ذاتها.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

تنطلق المبارا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والسابعة بتوقيت جرينتش، وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت نقل اللقاء حيث أنها تمتلك الحقوق الرسمية للبطولة كغيرها من البطولات الأخرى.

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي الاسطورة يلا شوت الجديد كورة ستار كورة أون لاين، وقد أكد جروس أنه يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لأنه يُولي اهتماماً كبيراً للمباراة خاصة والبطولة الكنفدرالية بشكل عام، كما أنه يعمل على الفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير الزمالك العاشقة للقميص الأبيض.

نتيجة المباراة:

تنطلق المباراة بعد قليل

دخول اللاعبين وبداية المباراة بعد لحظات

حضور جماهيري لمساندة الفريق في المباراة

الدقيقة 1: هجمة خطيرة لنصر حسين داي لكن الحكم يحتسب تسلل.

الدقيقة 9: ركنية لنصر حسين داي والدفاع يتدخل

الدقيقة 14: الزمالك يتقدم بهدف بقدم لاعبه خالد بو طيب

الدقيقة 25: نصر حسين داي يستحوذ على الكرة مرة أخرى لكن الدفاع الأبيض ينتفض

الدقيقة 34: هجمة خطيرة لنصر حسين داي وجنش يصطدم باللاعب بوطيب ولكن يمسك الكرة

نهاية الشوط الاول

بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء

الدقيقة 55: الزمالك يُحاول إحراز الهدف الثاني ونصر حسين داي يُهاجم

الدقيقة 70: مازالت النتيجة هدف مقابل لاشيء للزمالك وضغط شديد من الزمالك على نصر حسين داي

مباراة الزمالك ونصر حسين داي live

ويلعب الزمالك المباراة خاصة وأنه المتصدر في الدوري في مصر بفارق واسع عن المركز الثاني، لكن الزمالك قد خسر في مباراته الماضية في البطولة بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويلعب الزمالك اليوم مباراته في مصر بحضور جماهيري عشرة آلاف مشجع.

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