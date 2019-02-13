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الآن بث حصرى مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس يلاشوت مشاهدة hd بدون تقطيع

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مباراة وأياكس أمستردام بث مباشر  نشاهد فى اطار مباريات دورى أبطال أوروبا، وهى مباراة الذهاب  لدورى الستة عشر ، مباراة تجمع  بين الريال حامل لقب البطولة ثلاث مرات متتالية، و بين أياكسيطمح فى احراج حامل اللقب و الفوز عليه، ريال مدريد قد وصل لهذا الدور،  بعد أن تصدر المجموعة السابعة و خلفه فريق روما  الايطالى، بينما  وصل فريق أياكس أمستردام الهولندىر بعد أن احتل  المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ .

 

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر

يمكن مشاهد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام الآن بث مباشر اليوم الأربعاء 13/2/2019، والتى ستبدأ فى تمام الساعة العاشرة  مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت و العراق و قطر و البحرين و الكويت.

 

رابط البث المباشر

ينزل اللاعبون لارض الملعب

يستعد الفريقان لبداية المباراة

بدأت أحداث المباراة

يحاول لاعبو الريال احراز هدف مبكر فى المباراة

د 24 النتيجة 0/0

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