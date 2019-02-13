الآن بث حصرى مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس يلاشوت مشاهدة hd بدون تقطيع

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر نشاهد فى اطار مباريات دورى أبطال أوروبا، وهى مباراة الذهاب لدورى الستة عشر ، مباراة تجمع بين الريال حامل لقب البطولة ثلاث مرات متتالية، و بين أياكسيطمح فى احراج حامل اللقب و الفوز عليه، ريال مدريد قد وصل لهذا الدور، بعد أن تصدر المجموعة السابعة و خلفه فريق روما الايطالى، بينما وصل فريق أياكس أمستردام الهولندىر بعد أن احتل المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ .

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر

يمكن مشاهد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام الآن بث مباشر اليوم الأربعاء 13/2/2019، والتى ستبدأ فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت.

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ينزل اللاعبون لارض الملعب

يستعد الفريقان لبداية المباراة

بدأت أحداث المباراة

يحاول لاعبو الريال احراز هدف مبكر فى المباراة

د 24 النتيجة 0/0