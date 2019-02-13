بدأت Live: مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت اليوم كورة ستار yalla shoot كورة...

يترقب الكثير مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت كورة ستار كورة لايف يوتيوب جودة متعددة رابط قوي وسريع الأسطورة للبث المباشر Live NOW حيث يسعى الزمالك للعودة للطريق الصحيح وتحقيق الثلاث نقاط ليرد الهزيمة التي لحقت به في أول مباراة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية 2019 والتي يشارك بها الفريق هذا العام، ويحتل صدارة المجموعة جورماهيا ونصر حسين داي برصيد 3 نقاط وفوز الزمالك اليوم يساعد على تقدم مركزه في الترتيب وكبح الفريق الجزائري من اضافة النقاط له.

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وتنطلق مباراة الزمالك بتوقيت القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، وعن القنوات الناقلة للمباراة فسوف تنقلها قناة Bein sport 3HD بتعليق أحمد الطيب وعادل خلو، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت.

وصول الفريقين لملعب المباراة

جماهير الزمالك تملأ المدرجات المخصصة لها في استاد برج العرب

اللاعبون يقومون بعمليات الاحماء وسط تشجيع مكثف من الجماهير

نهاية عمليات الاحماء وتوجه اللاعبين لغرف خلع الملابس

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رابط مباراة الزمالك ونصر حسن داي بث مباشر كورة ستار يلا شوت كورة أون لاين KORA LIVE الاسطورة، وعن مدرب الزمالك كريستيان جروس فقد أعرب عن ثقته الكاملة في اللاعبين وأنه يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية لهذه البطولة المهمة التي يأمل تحقيق الفوز في المباريات المقبلة منها ليصل للنهائي والتتويج باللقب القاري وأن الحال سيختلف عن المباراة الأولى حيث لم يتم الدفاع جيدا وسيتم تصحيح الأخطاء في مباراة اليوم.

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شاهد مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر الأسطورة كورة ستار يلا شوت، وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث لاعب الزمالك أوباما أن زملائه بالفريق أغلقوا صفحة الهزيمة أمام جورماهيا وأن اليوم لا يوجد امامهم سوى الفوز ولا شئ غيره واستشهد على اصرار اللاعبين لحصد هذه البطولة بتخطي النجوم بالدوري المصري رغم الغيابات المتواجدة في الفريق.

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