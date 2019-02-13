الآن بث حصرى مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم رابط يلا شوت الجديد

بث حصرى مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، فى المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الزمالك تلقى هزيمة قاسية أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق نصر حسين داى الجزائرى الفوز فى أولى مبارياته على بيترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين مقابل هدف واحد، و لا بديل اليوم لأبناء ميت عقبة عن الفوز للمنافسة على الصعود الى دور الثمانية.

Yalla Shoot مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم

سوف تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، وستبدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

المباراة منقولة على قنوات بى ان سبورت الرياضية

رابط البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

يوجد تحليل للمباراة بين الشوطين