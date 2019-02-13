الجزائر: تأكيد تسجيل بكالوريا 2019

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن فتح باب تأكيد تسجيل بكالوريا 2019 لفائدة التلاميذ الذين سيخوضون امتحانات البكالوريا المقبلة، وإليكم طريقة التسجيل بالتفصيل.

تأكيد التسجيل هنــا

1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري

2 :أنقر على زر استظهار

3 : إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي

ملاحظات:

- ان مسؤوليتك كاملة على المعلومات التي حجزتها.

- إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 15 فيفري 2019 كأقصى حد

- إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 15 فيفري 2019.