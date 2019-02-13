الالتحاق والتقديم في الثانوية العسكرية 2019 -الشروط والتفاصيل كاملة

الكثير من طلاب المراحل التعليمية المختلفة يبحث ويسأل كثيرا عن التقديم في الثانوية العسكرية 2018، ولا يعرف ما هى الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للثانوية العسكرية المصرية، حيث تتحدث الشروط احيانا من فترة الى اخرى، وسنطرح على الطلاب وأولياء الأمور فى هذه المقالة عن كافة تفاصيل الألتحاق بالثانوية العسكرية المصرية، حيث تشبه الدراسة فى الثانوية العسكرية مع الدراسة فى المدارس العادية، ولكن بزيادة فى بعض المناهج الدراسية للطلاب كمواد التربية العسكرية مع وأيضا بعض المواد التمريضية التى تشرف عليها وزارة الصحة مع الأشراف الكامل لوزراة التربية والتعليم كما المدارس العادية الحكومية المصرية.

مواعيد اختبارت الثانوية العسكرية

موعد اختبار القبول بالثانوية العسكرية يتم على ثلاث مراحل كما يلى:

اختبارات فى مقرات مدارس الثانوية العسكرية.

اختبارات فى المهارات التخصصية فى القاهرة بالهايكستب.

اختبارات كشف الهيئة والتحاليل بالقاهرة.

الثانوية العسكرية 2018

اختبارات الألتحاق بمدارس الثانوية المصرية العسكرية

اختبار علمى : لقياس مستوى الطالب العلمى.

الكشف الطبى :لبيان قدرة الطالب على تأهيله للتدريب داخل المدرسة العسكرية الثانوية.

الأختبار البدنى: لقياس قدر الطالب البدنية والجسمانية.

اختبارت المهارة: لقياس مستوى مهاراة الطالب للألعاب الرياضية.

الأختبار النفسى: لقياس مدى استيعاب الطالب النفسى وتحديد مستوى الذكاء.

اختبار القوام الجسمانى: لتحديد سلامة الجسم من اى تشوهات او اعاقات جسمانية.

كشف الهيئة: وهو اختبار عام لبيان شخصية الطالب.

شروط التقديم فى الثانوية العسكرية

للتقدم للثانوية العسكرية شروط منها ما يلى:

موافقة ولى أمر الطالب.

لا يزيد عمر المتقدم عن 17 عام والا يقل عن 14 عام.

مصرية الطالب ووالديه.

اجتياز جميع الأختبارت المقررة.

أن يكون الطالب لديه جميع المهارات اللازمة التى تؤهله للبطولة فى المستقبل.

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