تعرف على المعايير التي تضعها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من الدعم

وفقًا لمجهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية ليصل الدعم إلى مستحقيه، وتنقية بطاقات التموين من الأخطاء، أشارت وزارة التموين أنه سوف يتم حذف نحو 9 مليون مواطن، من الذين يحملون بطاقات بها أسماء مكررة، أو مهاجرين، أو متوفيين.

وأشارت الوزارة أنه سيتم وضع عدة معايير لقياس من سيتم حذفه من المواطنين الغير مستحقين للدعم، ومنهم أصحاب الوظائف العليا، وتحديد الفئات الغير مستحقه وهم كما يلي: