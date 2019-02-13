تعرف على المعايير التي تضعها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من الدعم

وفقًا لمجهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية ليصل الدعم إلى مستحقيه، وتنقية بطاقات التموين من الأخطاء، أشارت وزارة التموين أنه سوف يتم حذف نحو 9 مليون مواطن، من الذين يحملون بطاقات بها أسماء مكررة، أو مهاجرين، أو متوفيين.
وأشارت الوزارة أنه سيتم وضع عدة معايير لقياس من سيتم حذفه من المواطنين الغير مستحقين للدعم، ومنهم أصحاب الوظائف العليا، وتحديد الفئات الغير مستحقه وهم كما يلي:
- استبعاد المواطنين الذين يقومون بدفع مصاريف مدرسية أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا.
- معيار استهلاك الكهرباء والهاتف المحمول.
- إذا كان المواطن في سكن داخل كمباوندات.
- التحقق من إذا كان المواطن يمتلك سيارة أم لا.
- استبعاد أصحاب الوظائف العليا.
- من يقوم بدفع ضريبة أكثر من مائة ألف جنيه، وجمارك أكثر من 500 ألف جنيه، وقيمة مضافة بأكثر من 500 ألف جنيه.