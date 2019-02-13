قيامة ارطغرل الحلقة 135 عبر موقع النور تي في

يسعدنا أن نقد لكم أعزائنا المتابعين الحلقة 135 قيامة ارطغرل الجزء الخامس وبالرغم من بداية المسلسل منذ بداية شهر نوفمبر الماضي إلا أن نسبة مشاهدته في الوطن العربي تزداد يوم تلو الأخر، وسوف يتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة الثامنة مساء ً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع ونحن ننتظر معكم عرض الحلقة الجديدة ارطغرل فضلا على محاولة منا بتغطية كافة التفاصيل الهامة والأحداث الخاصة بالمسلسل سواء تفاصيل مكتوبة أو عن طريق الفيديو لعرض الأحداث مع إمكانية عرض البث المباشر للحلقة في وقتها الأصلي باللغة التركية أو مترجمة بالعربية بعد العرض الأول على القناة التركية بساعتين.الحلقة 135 ارطغرل

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الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل حصريًا عبر موقع النور

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أحداث قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حيث أن هذا الموسم يبدأ باستقرار ارطغرل وأبناءه وقبيلته في مدينة سوغوت ويقوم بصفة السيد والأمير لهذه المنطقة حيث قام أهل مدينة سوغوت بالخضوع لأرطغرل حيث انهم اصبحوا تحت حمايته بعدما كانوا يتعرضون للكثير من المخاطر المتكررة من المغول والصليبين كما ظهر ذلك في الأجزاء الأولى من المسلسل كما كان يحرص ارطغرل في ولايته على رفع راية الحق والسلام والعدالة وانضاف المظلومين ولكن في كل جزء من أجزاء المسلسل يتعرض ارطغرل للخطر من أعداءة وفي هذا الجزء يحتل دراغوس دور البطولة العدائية لأرطغرل وأبناؤه.

مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس

مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، حيث انه قام بفعل كل ما يؤذيه هو وأبناءه خاصة غوندوز الذي تم تلفيق له اخطر التهم على الإطلاق في الحلقات الأولي من المسلسل وكان لها الأثر السلبي على المشاهدين الذين نالوا الصدمة والدهشة حيث انه قام بفعل كل ما يؤذيه هو وأبناءه خاصة غوندوز الذي تم تلفيق له اخطر التهم على الإطلاق في الحلقات الأولي من المسلسل.