تعرف على حقيقة زيادة أسعار خدمات أوبر في مصر

أكد رئيس العمليات بالشرق الأوسط لشركة أوبر للنقل التشاركي، أحمد خليل، أنه تم إعادة هيكلة أسعار خدمات الشركة بمصر يعود إلى سداد ضريبة القيمة المضافة.

ولفت أحمد خليل، أن الضريبة ستورد على الخدمة، وبالتالي سيتم توريدها من عمولة الشركة لتكون وسيط بين السائقين والعملاء بنسبة 22.5%.

وأكدت شركة أوبر، أنه قد أجرى تعديلًا بسيطًا على أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة، لافتًا أن الشركة لم ترفع عمولتها كما فهم البعض، وإنما تم إعادة هيكلتها من 20% إلى 22.5%.

ووفقًا لما أرسلته الشركة إلى السائقين، فإن سعر فتحة العداد لخدمة أوبر إكس زادت من 7 جنيه إلى 7.25 جنيه، وارتفع فتحة العداد لخدمة أوبر سيليكت من 10 جنيه إلى 12 جنيه، وارتفاع سعر الكيلو متر من 2 جنيه إلى 2.55 جنيه بالنسبة لأوبر إكس، و3 جنيه بدلًا من 2.5 لخدمة أوبر سيليكت.

وقد ارتفعت عمولة الشركة من 22.5% بدلًا من 20%، ويكون الحد الأدنى للأجرة 10 جنيه لأوبر إكس، والحد الادنى للأجرة لأوبر سيليكت 15 جنيه، وسعر دقيقة الانتظار بقيمة 35 قرش لأوبر إكس، و65 قرش لخدمة أوبر سيليكت.