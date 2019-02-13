رسائل فلانتين عيد الحب 2019 للحبيب

اخترنا لكم زوارنا الكرام في هذه الصفحة، مجموعة جميلة من رسائل عيد الحب 2019 ، لتتمكنوا من ارسالها من خلال مختلف التطبيقات على الهواتف الذكية ومواقع التواصل الإجتماعي، فقد وحصريا من شبكة "سوا".

ويوافق عيد الحب 2019 ، أو كما يعرف في الغرب يوم فالنتاين valentine day، يوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، ويصادف هذا اليوم للعام الجاري غدًا الخميس، وقد رصدنا لكم مجموعة من أجمل وأحدث عبارات ورسائل عيد الحب.

اروع القلوب.. قلبك وأحلى الكلام.. همسك.. واجمل ما في حياتي حبك.

قالوا وين دنياك.. قلت بعيونه.. قالوا تحبه.. قلت ما أشوف الدنيا بدونه .

سألت العسل انت زعلان ليه ؟ قالي حبيبك سرق اسمي واخد طعمي مني .

أهديك حبيبى وردتين وردة حمرا تقول بحبك .. ووردة صفرا تقول بغير عليك .

أهمس لك أنا أحبك.. لاجل تخفيها جوه قلبك.. كل ماضاق بك صدرك .. ترددها بهمساتى .

يكفينى من عمرى لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

اليوم أحبك.. بكرة أعشقك.. بعده في العناية المركزة.. والسبب أموت فيك.