شاهد فيديو الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul مترجم بجودة عالية hd موقع النور | شاهد اونلاين...

تهم مشاهدة الحلقة 135 Ertuğrul من مسلسل قيامة أرطغرل الملايين من عشاق العمل التركي في الوطن العربي، وسنخصص هذا المقال لرابط بث مباشر بجودة عالية لأحداث الحلقة الحادية عشر من الموسم الخامس مترجمة عربي من موقع النور alnoortv.co، حيث تتطور الأحداث سريعاً، وتتزايد أطماع دراغوس وأتباعه في سوغوت، ويتم تدبير المكائد والحيل من أجل الوقيعة بين الدولة والقبائل التركية واستغلال الوضع لصالحهم، وأحداث كثيرة أخرى ستتعرفون عليها من خلال مشاهدة الحلقة 135 أون لاين.

شاهد الحلقة 135 أرطغرل

ارطغرل 135

تتعدد طرق مشاهدة الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل، حيث يكون العرض الأول للحلقة تلفزيونياً عبر قناة تي أر تي التركية الساعة الثامنة مساء كل أربعاء، ويكون العرض باللغة الأصلية التركية، قبل أن يتم ترجمة الحلقة وعرضها على موقع النور الإلكتروني، أو عرضها على قناة اليرموك الخميس الساعة الثامنة مساءاً، وتعاد الجمعة الواحدة ظهراً.

أبرز أحداث الحلقات السابقة

وشهدت أحداث الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” صراع متواصل بين دراغوس المتخفي داخل كنيسة “سوغوت” في شخصية”زانغوتش” والذي يحاول بشتى الطرق الوقيعة بين أفراد الدولة والأتراك، وكان من ضحاياه حكام بيزنطيين مثل تيوكليس والحاكم يانيس، حيث يُعد دراغوس حاكم بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية ونجح في كسب العديد من البيزنطيين لصفه سواء بالقوة أو الإيمان بأفكاره المتطرفة.

الحلقة 134 أرطغرل السابقة

سنضع مشاهدة الحلقة 135 كاملة خلال ساعات من اليوم الاربعاء، إنتظرونا.

الجزء الأول “الحلقة 134”

الجزء الثاني

ارطغرل 135 النور السابق

شاهد الحلقة الآن

مشاهدة الحلقة من موقع النور “ للمشتركين فقط ” من هنا.

” من هنا. مشاهدة الحلقة 134 مترجمة لغير المشتركين كاملة من هنا

وتبث الآن قناة اليرموك مسلسل ارطغرل على شاشتها على النايل سات بشكل مترجم وستكون الإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة، ومن المنتظر أن تعرض الحلقة 135 اليوم الأربعاء 13 فبراير على قناة تي أر تي في الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية .

وسنضيف لكم روابط الحلقة الجديدة 135 فور صدورها مباشرة بروابط مباشرة وسريعة للمشاهدة بأعلى جودة ممكنة.