نتائج تمهيدي العراق 2019 الخارجي .. نتيجة الثالث متوسط والمرحلة الإعدادية وزارة التربية العراقية

ينتظر طلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية بجميع الدراسات التابعة لوزارة التربية والتعليم موعد رفع نتائج تمهيدي العراق 2019 الخارجي للعام الدراسي الحالي، حيث انتهت الامتحانات يوم 11 فبراير 2019 للمرحلة المتوسطة، وللمرحلة الإعدادية يوم 10 فبراير الجاري، ويترقب الآن رفع نتائج التمهيدي لكل من الدراسات ( العربية- التركمانية- الكردية- الإسلامية).

من المرتقب عبر موقع وزارة التربية العراقية الإعلان عن رفع وزير التربية العراقي “محمد إقبال الصيدلي” نتائج تمهيدي الخارجي بالعراق 2019، في جميع المحافظات العراقية، حيث ظهرت بعض المحافظات لنتيجة المرحلة الابتدائية وجاري رفع باقي المحافظات.

نتائج تمهيدي العراق 2019 الخارجي

ينتظر طلاب العراق رقع نتائج التمهيدي، والذي ينتظره الطلاب في جميع الفروع والدراسات لكل من:

نتائج الثالث متوسط الخارجي 2019

نتائج السادس إعدادي التمهيدي 2019

موقع وزارة التربية العراقية

نقدم لكم رابط موقع وزارة التربية العراق، والذي يتم رفع نتائج التمهيدي في عام 2019 به، من خلال أيقونة تتضمن رابط بالدخول عليه: