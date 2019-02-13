شاهد فيديو مشاهدة “برومو” ارطغرل 135 Ertuğrul مترجم على موقع النور alnoortv.tv اون لاين...

تهم مشاهدة الحلقة 135 alnoortv.tv مترجمة من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الملايين من عشاق الدراما التركية التاريخية الشهيرة، والتي تدخل موسمها الخامس بنجاح كبير، حيث يستمر الصراع على “سوغوت” بين القبائل التركية بقيادة أرطغرل ودراغوس وأعوانه من ناحية أخرى، في حين أن خونة السلاجقة لم يكفوا بعد، عن محاولاتهم لتجريد الأتراك من أراضيهم المكتسبة بدمائهم ودماء أجدادهم في الأناضول.

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مشاهدة ارطغرل الحلقة 135

يبدأ موعد مشاهدة مسلسل أرطغرل الحلقة 135 Diriliş Ertuğrul مساء الأربعاء في الساعة الثامنة مساءاً، ويظهر من خلال أحداث الحلقة الجديدة العديد من الصراعات المتجددة، والتي ظهرت خلال برومو الحلقة 135 الذي عرض على موقع النور مترجم للعربية، وسنضع لكم رابط مشاهدة الحلقة 135 كاملة مباشر من موقع النور alnoortv.tv، ويتم تضمين فيديو الحلقة مباشرة داخل المقال.

ارطغرل 135 النور

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من الجزء الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل”، محاولات دراغوس الوقيعة بين أفراد الدولة والقبائل التركية من أجل استغلال الوضع لصالحه والإنقضاض على القلعة وسوغوت، ورغم إنه نجح في جزء كبير مما خطط له، ومنه الحصول على حكم القلعة، إلا أن سوغوت لا تزال محور الأحداث خلال الحلقات القادمة.

5ارطغرل 133 النور

الحلقة 135 الجديدة

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