رسائل الفلانتين 2019| رسائل وخلفيات عيد الحب 2019… أحدث مسجات عيد الحب للأحباب والعشاق

رسائل الفلانتين 2019 أو رسائل عيد الحب 2019 ، هي أهم الكلمات التي أشعلت محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية وحتى هذه اللحظة للحصول على أحدث مسجات عيد الحب للأحباب والعشاق والمخطوبين والمتزوجين الذين ينتظرون هذه المناسبة من كل عام للإحتفال بها عن طريق تبادل الهدايا المعبرة عن الحب.

موعد عيد الحب 2019

رسائل عيد الحب 2019

يواصل المصريين إستعدادتهم للاحتفال بعيد الحب 2019 الذي اعتادوا الاحتفال به في كل عام كمثل الكثير من الدول والذي سيكون موعده غدا الخميس 14 فبراير، ويذهب من خلاله الجميع إلى محلات بيع الهدايا لشراء الهدايا المعبرة عن عيد الحب لتقديمها إلى حبيبه أو حبيبته.

رسائل الفلانتين 2019

من قلبي نبغيك…. وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى…وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك…وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة ..فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة

يكفينى من عمرى لحظتين ..لحظة تكون فيها سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

فى ناس عن العيون بتغيب ..وأجمل ذكريات بتسيب ..وتيجى سيرتهم نبتسم ..علشان فى قلوبنا مش بتغيب .

ومهما كانت صورتهم بعيد ..هتفضل فى القلب غلاوتهم بتزيد .

نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق .. علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى .

لو جمعت أيام عمري من فرح ..ما تساوى لحظة من وقتى معك .

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملي السما نورك .

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً

أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر

حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي

عهد .. ابقى سجين الود ..وعد .. مهما يطول البعد … تبقى حبيبي

اموت في ثلاثة .. البحر .. الورد … بشويش ياحبيبي …اكيد انت الثالث

نفسى أقولك بحبك وبموت فيك ..بس خايف أتسرع ويكون اللى جوه قلبى اكتر من كلمه بحبك وبموت فيك !

يا هادى فى رقتك ..وتقيل وكبير فى كلمتك ..وجامك فى مشيتك ..واحشنى يا عسل “ حضرتك”.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

أهدى ليك وردة ياسمين ..لونها لون قلبك تصبح عليك ..وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى ..

لو أن الحب كلمات تتكتب .. لانتهت اقلامى من زمان ..ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!

كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى ” حياتى ، عمرى ، رسايلى” .. إلا حبك عمره ما ينتهى .

ياحظك … يابختك مين قدك … انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

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خلفيات عيد الحب 2019

والآن نقدم لكم صور جميلة عن عيد الحب وكذلك خلفيات الفلانتين:

عيد حب سعيد.