القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفدرالية 2019 وموعد المباراة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي، يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث أنه من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري مساء غدا الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2019، وكما سنتعرف معا على موعد المباراة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة السعودية على أرضية استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

مباراة الزمالك ونصر حسين داي

يدخل الزمالك المباراة وهو في يتذيل ترتيب مجموعته بعد أن هزم من جورماهيا الكيني لذا فأن أبناء القلعة البيضاء سيسعون للفوز واقتناص النقاط الثلاثة من أجل تحسين ترتيبهم بالمجموعة، أما فريق نصر حسين داي فيقع في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد أن فاز على بترو أتليتكو الأنجولي.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بجودة عالية ودون تقطيع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم في بطولة الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ فريق الزمالك بتلك التشكيلة:

محمود جنش

عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز

طارق حامد – فرجاني ساسي

محمود كهربا – يوسف أوباما – إبراهيم حسن

عمر السعيد

التشكيل المتوقع لنصر حسين داي

فيما سيبدأ الفريق الجزائري بتلك التشكيلة:

مرباح غايا

محمد أمين – خاسف نوفل – خياط عبد الغني – وليد علاتي

عبد الرؤوف شويطر – فوزي يايا – حراق شمس الدين – مهدي أورتاني

عبد الرحمن يوسفي – أحمد قاسمي

وبهذا نكون تعرفنا على القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري.

تحديث: مازال البحث مستمر من قبل جماهير الزمالك عبر محرك بحث جوجل عن توقيت مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري والقنوات الناقلة للمباراة في بطولة الكونفدرالية.

تحديث: ساعات قليلة وتنطلق صافرة بدء مباراة الزمالك ونصر حسين داي على ملعب برج العرب.