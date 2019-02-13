مسجات ورسائل تهنئة عيد الحب 2019| رسائل نصية لعيد الحب وصور وكروت معايدة

يوافق يوم 14 فبراير من كل يوم عيد الحب، هو اليوم الذي يتبادل خلاله الأزواج والأحباب والعشاق الهدايا ورسائل الحب والود، وهو ما سنوفره لكم من خلال تلك المقالة، بمجموعة من أفضل رسائل ومسجات التهنئة النصية SMS التي يمكن استخدامها في الكثير من مواقع التواصل فيس بوك وتويتر وعبر تطبيقات الهواتف الذكية الشهيرة كالواتس أب وماسنجر وتليغرام والعديد من التطبيقات الأخرى.

رسائل التهنئة أصبحت في السنوات الأخيرة أحدي أهم العادات التي يتم استخدامها في العديد من المناسبات ولا سيما يوم عيد الحب، وتختلف الرسائل من حيث المضمون واللهجة وطول وقصر الرسالة، ولكل منهما استخدامه، وهناك العديد من العادات والتقاليد في مصر الخاصة بهذا اليوم مثل شاء الهدايا من ورود ودباديب والذهب والفضه، وتختلف تلك العادات والتقاليد من بلد إلي أخرى.

مسجات عيد الحب 2019

تلك هي بعض الرسائل والمسجات الخاصة بعيد الحب

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور..تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

أروع القلوب قلبك.. وأحلى الكلام همسك.. وأجمل ما في حياتي حبك.

الشمس ترسل حبا ذهبيا.. والقمر يرسل حبا فضيا.. وأنا أرسل لك حبا أبديا.

عيد حب سعيد.. عمر مديد.. لبس جديد.. صحة حديد.. وبوسة لحبيبي الوحيد.

حضنـت حبـك بقلبي.. وخليت نوره بصدري.. لأنك عمـري وقلبـي.. أحبك جدا وربي.

سحابة حب ياعمري تمطر في سما دنياك.. تعطر قلبك الصافي.. وتقول مستحيل أنساك.

أتقدم بباقة ورد من حديقة قلبى.. أنثرها بين كفيك.. وأقول لك كل عام وأنت بخير يا قمر.

زرعتك في شراييني.. وسميتك نظر عيني.. وهبتك كل إحساسي.. وقلت إنك أهلي وناسي.

عمري ما فكرت فيك.. وما خطر في البال حبك.. دلوقتي قلبي مشتريك.. وعينيا بتقول بحبك.

راحتك هي غايتي.. وأنتي شعاري.. ورايتي للجرح لمساتك دوى.. وللوصل ماشوقي أرتوى.

أغلى الناس سميتك.. وبنص قلبي خليتك.. وبنظر عيني حطيتك.. وبيوم عيد الحب هنيتك. نفسى أقولك بحبك وبموت فيك ..

بس خايف أتسرع ويكون اللى جوه قلبى اكتر من كلمه بحبك وبموت فيك ! يا هادى فى رقتك ..

وتقيل وكبير فى كلمتك ..

وجامك فى مشيتك ..

واحشنى يا عسل [ حضرتك ] .. بكت السماء الصافية الزرقاء ..

فسقطت منها دمعتان ..

فأنبتت الأرض وردتان ..

بسمتك وطيبه قلبك ! مكان القمر لقيتك ..

وجوه قلبى خبيتك ..

ملكت قلبى بروحك ..

حبيب قلبى سميتك .. أرسلك همسة حب تغنيلك ..

لهفة قلبى تناديلك ..

دمعة حزن تشكيلك ..

أحلى بوسة على خدك أهديلك أهدى ليك وردة ياسمين ..

لونها لون قلبك تصبح عليك ..

وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى .. لو أن الحب كلمات تتكتب ..

لانتهت اقلامى من زمان ..

ولكن الحب ارواح ..

فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟! كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى [ حياتى ، عمرى ، رسايلى ] ..

إلا حبك عمره ما [ ينتهى ] .. نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق ..

علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى .. لو جمعت أيام عمري من فرح ..

ما تساوى لحظة من وقتى معك .. مسجات عيد حب فيس بوك التي تحمل في طياتها أجمل الجمل المعبرة عن الحب بمفهومه الشامل الذي لا يقف عند الرجل والمرآة والحبيب وحبيبه فقط إنما يمتد ليحوي كل أنواع وأشكال الحب والعلاقات الأدمية التي تشكل المجتمع وتعلو بإخلاقيته وتكون السبب وراء نهوض الأمم وتبث فيها روح الرحمة والألفة والمودة التي تميز التعاملات البشرية عن الغابات والحيوانات المفترسة وتدفع الأحباب والمقربون والأهل للإجتهاد في مشاركة محبيهم وذويهم في إحياء ذكرى عيد الحب كدعوة للسلام ونشر المحبة في شتى بقاع الأرض.

صور عيد الحب

صور عيد الحب صور ورسائل عيد الحب 2019

صور تهنئة عيد الحب راسائل عيد الحب 2019