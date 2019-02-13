القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم في بطولة الكونفدرالية| تشكيل الزمالك...

ننشر لكم أسماء وترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري في إطار مباريات دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2019 والتي يسعى ابناء ميت عقبة لحصدها هذا العام لأول مره في تاريخه، في مباراة من المتوقع لها أن تكون حماسية وممتعة بين كلا الفريقين كعادة لقاءات الفرق المصرية مع فرق شمال أفريقيا، كما ننشر لكم من خلال هذا المقال تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل الجزائر والذي يشغل الكثيرون من محبي المارد الأبيض.

مباراة الزمالك ونصر حسين داي

يدخل الزمالك مباراة نصر حسين داي اليوم في تمام التاسعة مساءا رافعا شعار “أكون أو لا أكون” فهو يعلم جيدا أن أي نتيجة غير الفوز ستصعب جدا مهمته وستضعف أحلام جماهيره في حصد هذه البطولة التي أعلنت عليه العصيان منذ نشأتها ولم يفز بها في تاريخه حتى الآن، وذلك بعد هزيمته المفاجئة والغير متوقعة أمام فريق جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين، وهذا ماجعله يتذلل ترتيب المجموعة.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراة نصر حسين اي

الفريق لعب فاز تعادل هزم له عليه النقاط جورماهيا 1 1 0 0 4 2 3 نصر حسين داي 1 1 0 0 2 1 3 بترو اتلتيكو 1 0 0 1 1 2 0 الزمالك 1 0 0 1 2 4 0

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نصر حسين داي

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: محمود علاء، علاء عبد الغني، النجاز، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفدرالية 2019 والقنوات الناقلة وأسعار التذاكر

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

والآن سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي على عدة أقمار:

القمر القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز يوتلسات قناة ARENA SPORT 11512 عمودي 3000 القمر الإفغاني 3 Sport 11239 أفقي 30000 القمر الأذري AZ Tv 11169 أفقي 20400 القمر الأذري CBC SPORT HD 11135 أفقي 27500

تحديث: ساعات قليلة وتنطلق صافرة بدء مباراة الزمالك ونصر حسين داي، ويمكنكم مشاهدتها عبر القنوات المذكورة.