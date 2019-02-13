رسائل عيد الحب 2019 في الدول العربية - باقة متنوعة

تحتفل دول العالم العربي والغربي، غدا الخميس، بعيد الحب، الذي يصادف يوم 14 فبراير من كل عام، ومن الهدايا المتعارف عليها والتى يتم تبادلها بين المحبين وبين الأهل والأصدقاء هى الورود والشيكولاته.

هناك تاريخ قديم للاحتفال بعيد الحب العالمى يوم 14 فبراير من كل عام، ترجع أسطورة أو تاريخ عيد الحب إلي احتفال روماني قديم.

حيث كان يوجد مهرجان يسمى مهرجان الخصب لوبر كاليا (Luper Calia)، وهو مهرجان روماني قديم كان يقام في 15 فبراير لضمان الخصب للناس والقطيع والحقول.

عندما يقترب يوم 14 فبراير من كل عام تجد محال الهدايا والزهور على أهبة استعدادها من امتلائها بالهدايا المزينة باللون الأحمر، وهو لون الاحتفال بعيد الحب.

باقة من الرسائل:

- أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

- ياحظك ... يابختك مين قدك ... انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

- من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

- لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

- عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

- اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

- أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

- لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.