حقق العقار الطبي مبيعات قياسية مع اقتراب 14 فبراير

مع اقتراب 14 فبراير ( عيد الحب ) ارتفع بشكل ملحوظ مبيعات أحد العقارات الطبية في البلاد وهو اليوم الذي يحتفل فيه العشاق بعيد الحب أو ما يعرف بالـ “فالنتين”.

وتظهر بيانات بيع الأدوية على موقع “أكسفورد أونلاين فاراماسي”، تزايدا كبيرا في مبيعات “الفياغرا” خلال فترة عيد الحب،

ويقول الصيدلي، سيتوارت غالي، أن بعض الرجال يقبلون على “الحبة الزرقاء” لأنهم يخشون المتاعب الجنسية في يوم يكتسي رمزية وسط العشاق.

ولا يقتصر الرواج على العقار الطبي، الذي يعالج الضعف الجنسي، إذ تشهد الأسواق في عدد من دول العالم إقبالا على شراء الورود والهدايا الأخرى.

ويقول خبراء الصحة إن بعض العادات غير الصحة في مجتمعنا المعاصر تؤثر على القدرة الجنسية لدى الرجال مثل التدخين والأكل والإرهاق، وبسبب هذا، يلجأ كثيرون إلى أدوية محفزة.

وتقوم حبوب الفياغرا بتوسيع الأوعية الدموية لدى الإنسان وهذا الأمر يساعد على تدفق الجسم بسهولة في جسم الرجل خلال إقامة العلاقة الجنسية.