تراند اليوم : ارطغرل 135 : ارطغرل 135 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 : مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل...

نعرض لكم مسلسل قيامة ارطغرل مترجم، حيث ان هذا المسلسل من اضخم الاعمال السينمائية التركية وقد صرفت عليه الكثير من الاموال لكي تظهر من خلاله انتصارات الامبراطورية العثمانية وتمددها، ويركز المسلسل على واحد من اعظم القادة العثمانيين والمسلمين وهو الغازي ارطغرل، الذي استطاع بفضل خبرته وقدرته الادارية العالية للجيش والامة الاسلامية من ان يشكل اقوى جيوش العالم في ذلك الوقـت، واستطاع من خلال هذا الجيش واصراره على ايجاد موطن للمسلمين ولعشيرة الكاي في سوغوت.

ومسلسل قيامة أرطغرل هو ذلك المسلسل الذي تقوم أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، وفيه يتمّ عرض الدوافع التي دفعت لتأسيس الدولة العثمانية وما هي الطرق التي تمّ اتباعها في ذلك، وتتناول حياة أحد الغُزاة الأتراك المعروفين، وهو سليمان بن شاه، القائد الأكبر لقبيلة قايي من منطقة الأوغوز في تركيا، وهو لأب وأم مسلمين، وأبيه عثمان الأول المؤسس للدولة العثمانية.

أحداث الموسم الخامس

يهاجر أرطغرل إلى سوغوت مع قبيلته وأبنائه الثلاثة وينصب نفسه كسيد للمنطقة بصفته أمير القبائل، حيث يقوم بإحياء أهل سوغوت وحمايتهم من بطش المغول كما ارتبط به أهل سوغوت المسيحيين ودخلوا تحت سيادته مع بنائه نظاما اقتصاديا واجتماعيا صارما يقوم على العدل وإغاثة المظلوم لأكثر من 10 سنوات. وفي ظل كل هذا تظهر شخصية "دراغوس" الذي يتنكر في زي طارق للأجراس ويقوم بإنشاء منظمة سرية من مجموعة من الجنود الصليبيين تهدف إلى القضاء على أرطغرل وقبيلته واستعادة أراضي سوغوت. كما تظهر شخصية نسائية باسم "إلبيلجي" تنتسب إلى قبيلة أومور التي تم تكليفها بجمع الضرائب بدلا عن أمير القبائل أرطغرل وانتقاما منه على قطعه ليد قائد دورية المغول الذي داهم قبيلته وحاول الاعتداء على هذه المرأة التي تم استضافتها في القبيلة مكافأة لها على إنقاذها لابن أرطغرل الأصغر "عثمان" الذي استطاع رغم صغر سنه إنقاذ أسرة "تيوكليس" المسيحية التي كان جنود "دراغوس" قد قاموا باختطافهم وحاولوا أخذهم إلى قائدهم. وفي هذه الأثناء يقوم رجال اللحى البيضاء بضم أرطغرل كواحد منهم، ويقوم بالسعي وراء صندوق سري كان قد خبأه السلطان المغتال علاء الدين كيكوبات يحتوي على خطة سرية للتخلص من المغول وبطشهم.

أحداث 135

ينطلق أرطغرل في أحداث الحلقة 135 لتحرير إبنه عثمان من قبضة المغول بعد نجاجه بالتخلص من عساكر المغول الذين هاجموا القبائل وإحتلوا سوغوت،وفي أحداث ارطغرل 135 ينقل المغول عثمان لمعقل الحكم المغولي بهدف إعادة تغيير أفكاره وجعله خادماً للدولة المغولية ومقاتلاً فيها إلا أن عثمان يتعرض للتعذيب ويحاول الهرب.

وتتم عملية تحرير سوغوت بهجوم مشترك من محاربي ارطغرل وقبائل الاغواز ومقاتلي دراغوس.

وشهدت الحلقة 135 أحداثاً مليئة بالإثارة مرة أخرى في حرب القيامة التي يبدأ فيها ارطغرل بالانتقام من المغول، ويبدأ أرطغرل الحرب "لأبنائنا ، من أجل أوباسنا ، الدم إلى الأسنان للأسنان، الانتقام الانتقام".

وأظهرت مشاهد الحلقة 135 أن المغول أخذو الكثير من الأطفال من أبناء سادة القبائل الأتراك، ويطون واحد من هؤلاء الأطفال هو عثمان. يقول المغول أنهم سيجعلون هؤلاء الأطفال أوفياء لهم.

ويتعرض الاطفال لمزيد من التعذيب في أحداث الحلقة 135 حيث يتم حلق رؤوس الرجال ووضعهم في الشمس، وهي موضوع عليها جلود الجمال بهدف افقادهم ذاكرتهم.

ويبث على شاشة التلفزيون المسلسل التركي قيامة أرطغرل ،وتستمر عدة قنوات في عرضه، و سنقوم بإدراج مجموعة من القنوات التي تعرض المسلسل التركي قيامة أرطغرل من أجل أن يتسنى للجميع مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل الناجح

سنستعرض في ما يلي الان تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حيث يتابع الملايين من المشاهدين من كل مكان فى العالم ومن داخل الوطن العربى وخارجه ومن المهتمين بهذا المسلسل التاريخي الذي أسر قلوب العديد من المتابعين ، وتذاع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل على :

بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا يمكنك للمشاهدين العرب نتابعة المسلسل على القناة القطرية Qatar TV التي تبث المسلسل باللغة العربية الفصحى لكي يتسنى لجميع العرب فهم و استيعاب ما يقال بعيدا عن اللهجة القطرية التي قد يتعثر البعض في فهمها، إليكم الان الترددات

القناة :

تردد القناة : على القمر الصناعي سهيلسات Es'hailSat

تردد القناة : على القمر الصناعي هوتبرد Hotbird

تردد القناة : على القمر الصناعي نايلسات NileSat

توقيت المسلسل :

توقيت الاعادة :

و يمكنكم أيضا مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل على قناة عربية مصرية أخرى و هي قناة 4Shbab TV Egypt التي تبث المسلسل هي الاخرى باللغة العربية.

القناة :

4Shbab TV Egypt

تردد القناة : على القمر الصناعي نايلسات NileSat

توقيت المسلسل :

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

بامكانكم أيضا مشاهدة المسلسل باللغة الاصلية من القناة التركية TRT 1 HD Turkey بدون ترجمة ، و لمن هو على دراية بهذه اللغة يمكنه متابعته على هذه القناة ، لا يفوتني أن أذكركم ان هذه القناة مفتوحة مجانا و يمكن لأي كان التقاطها على التردد المذكور.

القناة :

TRT 1 HD Turkey

تردد القناة : على القمر الصناعي تركسات Türksat

قناة مجانية

هذه هي القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل بالاضافة الى تردد كل قناة و لا ننسى أيضا موعد بث كل قناة لمسلسل قيامة أرطغرل، من خلال هذا الموضوع سيتمكن الجميع من مشاهدة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل من اى مكان فى العالم من خلال اى من القنوات التي تم ذكرها في تدوينة هذا اليوم ،مع تمنياتنا للجميع بمشاهدة متميزة للمسلسل.