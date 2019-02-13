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ترددات مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر عبر القناة التركية TRT .. لقطات من الحلقة 135 DirilişErtuğrul

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ترددات مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر عبر القناة التركية TRT ينتظرها عشاق متابعة المسلسل التركي قيامة ارطغرل ويبحثون عنها على الإنترنت لمعرفة  أخر التفاصيل والأحداث المتوقع أن تظهر في مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر عبر القناة التركية TRT لاسيما أن  قناة تي آر تي هى القناة التركية التى تنقل المسلسل بشكل حصري، كما هناك بعض القنوات الفضائية حصلت على نقل حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس بجانب موقع النور الإلكتروني الذي يعرض قيامة ارطغرل الحلقة 135 مترجمة ومدبلجة للعربية، وسوف نعرض تردد القنوات الناقلة الحلقة الجديدة ارطغرل 135 ورابط  مشاهدة ارطغرل 135 عبر موقع النور الإلكتروني حتى يتمكن المتابعين من مشاهدة  الحلقة بجودة عالية.

مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر عبر TRT

مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر عبر TRTمشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر عبر TRT

 

تردد القنوات الناقلة ارطغرل  135 الجزء الخامس

يقدم موقعنا لمتابعيه من كل مكان تردد القنوات الناقلة ارطغرل  135 الجزء الخامس للاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة ومعرفة آخر الأحداث، وإليكم الترددات على النحو التالي:

اسم القمر الصناعي القناة                  التردد
نايل سات Qatar TV             10719
سهيل سات   Qatar TV           11604
Türksat 42°E  TRT 1 HD Turkey 11054
النايل سات  قناة قطر           10971
النايل سات قناة الشرق       11137 / 12604
النايل سات قناة دعوة                10727
النايل سات قناة اليرموك              11678
النايل سات  قناة فور شباب            11137
النايل سات         قناة وطن          11012

أبطال قيامة ارطغرل الجزء الخامس

 نعرض أبطال قيامة ارطغرل الجزء الخامس  من خلال  ذكر أسماء الممثلين الأتراك وأدورهم في المسلسل نظرًا لأن المشاهدين يريدون معرفة أسمائهم الحقيقة ويتداولون صورهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر  الفنان التركي إنجين ألتان دوزياتان بتأدية دور “أرطغرل”، بينما إسراء بيلقيتش قامت بدور “حليمة خاتون”، وجسدت هوليا دارجان دور “الأم هايماه أنا”، وأدي عثمان سويكوت دور “محى الدين بن عربي”، بينما دور “سليمان شاه” قام به سردار غوكهان، فيما كان ديدم بالتشين يقوم بدور “سلجان هاتون”، والفنان كآن تاشانار يجسد دور “غوندوغدو أخ أرطغرل”،  وخاض محمد شفيق دور “ديلى دمير”، ويقوم ليفينت أوكتيم بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية، باريش بآجى بدور “نويان”، جلال آل بدور “عبد الرحمن”.

صور من الحلقة 135 DirilişErtuğrul

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ويعتبر  الفنانون المذكور أسمائهم هم أبرز نجوم مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، ونتمنى  لكم مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر عبر القناة التركية TRT أو موقع النور  بمعرفة أحداث ممتعة وتفاصيل جديدة وشيقة.

 

 

 

 

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