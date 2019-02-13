ادفع فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يناير – فبراير | اعرف الفاتورة من موقع المصرية للاتصالات...

ادفع فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يناير تشغل بال الكثير من المواطنين عملاء شركة المصرية للاتصالات، وخاصة أنها أول فاتورة في العام الجديد، وقد اشتكى عددًا كبيرًا منهم من فاتورة أكتوبر الماضي وارتفاع قيمتها، ويمكن للمستخدم معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يناير بأكثر من طريقة أما من خلال الدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات وهو مانوضحه في هذا الموضوع، أو عن طريق الاتصال بـ 111 والتواصل مع خدمات العملاء، كما نعرض طرق التظلم على قيمة الفواتير في حال اعتراضك عليها، لذلك سارع واستعلم عن فاتورة التلفون الأرضي 2019 شهر يناير من خلال الخطوات المذكورة في السطور التالية.

ادفع فاتورة التليفون الأرضي 2019

يستطيع كافة العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يناير من خلال الدخول علي موقع المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بالمستخدم والضغط على إظهار الفواتير، وسوف تفتح شاشة أخري عليها بيان فاتورة التليفون الأرضي.

طرق التظلم على قيمة فواتير التليفون الأرضي

فى حالة الرغبة في التظلم على قيمة فواتير التليفون الأرضي على المستخدم تقديم شكواه لشركة المصرية للاتصالات في أقرب فرع لها، أو من خلال التوجه إلى مكاتب خدمة العملاء التابعة للشركة، كما يستطيع أيضًا الاتصال على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الرقم المختصر 155 وتسجيل الشكوى بكل سهولة، وسوف يتواصل معه أحد الموظفين والعمل على حلها.

مدة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يناير

ادفع فاتورة التليفون الأرضي 2019

تتيح شركة المصرية للاتصالات مدة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يناير على مدار شهر من الإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 وإذا لم يتم الدفع في المدة المتاحة من قبل الشركة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى خاصية استقبال المكالمات فقط كإنذار أول، وأن لم يتم دفع مبلغ الفاتورة بعد مرور شهر آخر ترفع الخدمة عن المشترك مع الاستمرار في إضافة المصروفات الإدارية على الفاتورة لتصبح متراكمة على العميل.

فترة السماح لسداد فواتير التليفون الأرضي في الشركة المصرية للإتصالات:

تمنح الشركة المصرية للاتصالات عملائها فترة سماح لمدة طويلة دون قطع الخدمة عنهم في حالة عدم سداد رسوم الفواتير، وفي حالة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي في الوقت المحدد من ظهورها تكون فترة السماح الأولى بدون مصاريف أضافية، ثم تضاف مصاريف أضافية بعد انتهاء فترة السماح الأولى وبداية الثانية.

زادة تكاليف تركيب التليفون الأرضى، من 50 إلى 150 جنيها، بحسب ما ذكرته الشركة المصرية للاتصالات WE، وذلك نتيجة لتطوير كبير تقوم به الشركة في البنية التحتية، ما جعلها تتجه إلى هذه الزيادة.

الشركة المصرية للاتصالات.. فاتورة شهر يناير 2019

تعتبر فاتورة التليفون المنزلي والتي يسددها مستخدموا وعملاء الشركة المصرية للاتصالات هي الفاتورة الربع سنوية الأولي خلال العام . قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2019

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

موقع المصرية للإتصالات .

ويدخل السداد الإلكتروني، ضمن خدمات الشركة المصرية للاتصالات لدفع قيمة فواتير التليفون المطلوبة لهذا الشهر، ويتم هذا السداد الإلكتروني عن طريق موقع الشركة عبر بطاقات الائتمان، وذلك من يستغني عن الدفع النقدي.

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حيث يوجد بكل مركز من المراكز فرع من الشركة المصرية للإتصالات “سنترال” يقدم كافة الخدمات من اشتراكات وحل مشاكل أعطال وسداد فواتير واستعلام هن خدمات الشركة.