سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير – فبراير 2019 “ربع سنوية” لكافة محافظات...

سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 على موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg من أهم الخدمات الإلكترونية التى تقدمها شركة المصرية للاتصالات لدعم عملائها من مختلف محافظات الجمهورية، فلم يعد هناك صعوبة في معرفة قيمة الإشتراك قبل الدفعة أول المفاجأة بالمبلغ المفترض دفعه عند ذهابك للسنترال مثلما كان يحدث في الماضي، الآن يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 على موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg وأنت في بيتك كما يمكنك الدفع الفوري من أي مكان قريب لك دون الحاجة للتوجه إلي الشركة، ويأتي ذلك ضمن مجموعة من الخدمات المميزة التى تقدمها الشركة للتيسير على المستخدمين كل ما يرغبونه، وتسهيل نظام دفع الفواتير.

سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019

يقدم موقعنا لقرائه رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 عبر موقع شركة المصرية للا تصالات ويمكنكم تسجيل الدخول من هنا لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 من خلال الخطوات الأتية:

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأراضي يناير 2019 على موقع شركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

بعد الدخول إلي موقع المصرية للاتصالات عليك اختيار البند الثالث دفع فاتورة التليفون الأرضي.

تُعتبر فاتورة التليفون الأراضي يناير 2019 عبارة عن بيانات والمعلومات تعرض على هيئة لوحة تفصيلية بها فاتورة التليفون الاراضى مقابل الخدمة وتدفع بالجنيه المصري سواء فى أحد فروع الشركة أو في فروع فوري بأي مكان في مصر.

سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019

يجدر الإشارة إلى أن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 على موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg يكون بنظام ربع سنوي خلال 4 شهور وهما “يناير – أبريل – يوليه – أكتوبر” أي كل ثلاثة شهور تنزل فاتورة جديدة، ويستطيع المواطنين معرفة قيمة فاتورة يناير 2019 بكل سهولة من خلال الخطوات التى تم ذكرها بهذا الموضوع، وفهي أول فاتورة في العام الجديد ومنتظر الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني قريبا.

فترات السماح في الشركة المصرية للاتصالات:

في حالة عدم دفع الفاتورة في الوقت المحدد لها تكون فترة السماح الأولي بدون رسوم إضافية، وبعد انتهاء الفترة الأولي من السماح تضاف مصاريف أضافية في الفترة الثانية.

ارتفعت مصاريف تركيب التليفون الأرضى، من 50 إلى 150 جنيها، حسبما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات WE، وذلك بسبب نتيجة لما تنفقه الشركة المصرية للاتصالات من استثمارات كبيرة فى تطوير البنية التحتية، ما جعلها تتجه إلى هذه الزيادة

فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2019:

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019

وتعتبر فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير هي الفاتورة الربع سنوية الأولي التي يدفعها عملاء الشركة المصرية للاتصالات خلال العام الجاري.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

موقع المصرية للإتصالات .

ويدخل السداد الإلكتروني، ضمن خدمات الشركة المصرية للاتصالات لدفع قيمة فواتير التليفون المطلوبة لهذا الشهر، عن طريق موقع الشركة عبر بطاقات الائتمان.

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ملحوظة.. تعتبر هذه الفترة هيه الفترة التي حددتها الشركة لدفع فاتورة الاستهلاك خلال الشهر الجاري بعدها يدخل العميل في فترة السماح الأولي لتسديد ما عليه من رسوم.