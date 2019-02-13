“الان”فاتورة كهرباء فبراير 2019| موعد زيادة أسعار الكهرباء وقيمة الفواتير بعد التعديلات...

مع ارتفاع تناول النقاشات حول قيمة فاتورة كهرباء 2018 بالصحف ووسائل الإعلام، والتي تخضع للزيادات المتتالية في الأسعار التي شهدتها العديد من السلع والخدمات بالفترة الأخيرة، ومع ارتفاع الجدل حول هذا الأمر، مدى وجوبه أو تأجيله لوقت لاحق، يسعى المواطن المصري للتعرف على قيمة الزيادات في فاتورة كهرباء فبراير 2019 لحساب قيمة استهلاكهم ومدى توازن دخل الأسرة مع الزيادات الجديدة.

وفي مؤتمر صحفي وإعلامي قام السيد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بالإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء في هذا الشهر، وأعلن أيضا عن قيمة فاتورة الكهرباء والتي يتم حسابها حسب شرائح محددة من استهلاك المنازل والمصانع، وبعد العديد من الأخبار الغر مؤكدة بوسائل الإعلام عن الزيادات الجديدة قام السيد شاكر بالإعلان عن حقيقة تلك الزيادة.

فاتورة كهرباء فبراير 2019

فاتورة كهرباء يناير 2019

أعلن السيد شاكر، وزير الكهرباء، عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء وقيمة الزيادات الجديدة فيها ابتداء من يوليه 2018، وأكد السيد شاكر أن تلك الزيادات في الأسعار تتبع خطة الإصلاح الاقتصادي الجديد وارتفاع قيمة الخدمات والرفع التدريجي للدعم الحكومي الكبير على قطاع الكهرباء، والذي كان أكبر من قيمة الفاتورة نفسها مما هدد القطاع ذاته بالانهيار، مما أوجب تعديل في الأسعار، بدأ في يناير الماضي، وأسعار جديدة للكهرباء في هذا الشهر:

طريقة الاستعلام عن فاتورة فبراير

قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية. اختر الخدمات. اضغط”الاستعلام عن الفواتير”. قم باختيار اسم المحافظة. إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.

تعريفة الكهرباء الجديدة

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة من صفر-50 كيلو وات سعر الكيلو 22 قرش سعر الكيلو 13 قرش من 51-100 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرش من 101-200 كيلو وات سعر الكيلو 36 قرش سعر الكيلو 28 قرش من 201-350 كيلو وات سعر الكيلو 70 قرش سعر الكيلو 55 قرش من 351-650 كيلو وات سعر الكيلو 90 قرش سعر الكيلو 75 قرش من 651-1000 كيلو وات سعر الكيلو 135 قرش سعر الكيلو 125 قرش من 0-1000 كيلو وات سعر الكيلو 145 قرش سعر الكيلو 135 قرش

القيمة الشهرية للزيادات على كل فاتورة

تم فيما سيق، بالجدول السابق، حساب التعريفة العامة للكهرباء بالكيلو وات والتي يتم حسابها على سبعة شرائح للاستهلاك للمنازل، وذلك مقارنة بالأسعار التي ازدادت الفاتورة عليها في يناير الماضي، ونقوم الآن بعرض فاتورة فبراير كاملة حسب الاستهلاك بالجنيه في الشهر:

الاستهلاك قيمة الفاتورة للمواطن 50 كيلو وات ساعة شهريا 7.50 جنيه 100 كيلو وات ساعة شهريا 19جنيه 200 كيلو وات ساعة شهريا 60 جنيه 300 كيلو وات ساعة شهريا 120 جنيه 400 كيلو وات ساعة شهريا 189 جنيه 500 كيلو وات ساعة شهريا 264 جنيه 600 كيلو وات ساعة شهريا 339 جنيه 650 كيلو وات ساعة شهريا 376.5 جنيه 750 كيلو وات ساعة شهريا 511.5 جنيه 1000 كيلو وات ساعة شهريا 809 جنيه 2000 كيلو وات ساعة شهريا 2740 جنيه 3000 كيلو وات ساعة شهريا 4090 جنيه

قيمة الاستهلاك الصناعي

تزداد قيمة الاستهلاك الصناعي عن الاستهلاك المنزلي بشكل طفيف، بينما يكون الاستهلاك الحكومي من فاتورة الكهرباء، للمرافق العامة للدولة، تسعيرة خاصة، وتعتمد على المرافق ذات الجهد العالي في الاستهلاك:

يتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق 40 قرش.

يتم احتساب استهلاك الصناعات الكثيفة، حد أدنى 40 قرش، ومتوسطة الجهد 70.9 قرش، وفي أوقات الذروة 65.4 قرش، والجهد العالي 98.2 قرش.

يتم احتساب الصناعات ذات الجهد المتوسط لكل المشتركين 50 قرش، ومتوسط سعر 75.7 قرش، وفي أوقات الذروة 70.8 قرش، وفي غير أوقات الذروة 106.2 قرش.

يتم احتساب الفاتورة لشركات المياه والصرف الصحي 90 قرش للكيلو وات، وللجهد المنخفض لاستخدامات الري 35 قرش، ولباقي المشتركين 90 قرش.

يتم حساب الكيلو وات للإنارة العامة بسعر 105 قرش.

موعد زيادة أسعار الكهرباء

أكد وزير الكهرباء أن كل ما يتم ترويجه عن زيادة الأسعار لتعريفة الكهرباء في فبراير 2018 خاطي، وأن لا زيادة في قيمة تعريفة الكهرباء قبل شهر يوليه 2019، هذا حسب العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وشركات إنتاج الطاقة، كما أن الزيادة مؤكدة نظرا لارتفاعات أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع قيمة تكلفة إنتاج الكهرباء.

وقد قامت الحكومة المصرية، بالاشتراك مع وزارة المالية، باقتراض مبالغ كبيرة من صندوق النقد الدولي، 20 مليار دولار، بالعديد من الشروط محددة وذلك بهدف الإصلاح الاقتصادي بعد العديد من الأزمات وتراجعات في الاحتياطي، وكان من شروط صندوق النقد هو رفع الدعم الكبير على العديد من القطاعات، والتي كانت الدولة تنفق عليه أكثر من عائداته مما زاد من العجز في الميزانية العامة للدولة، وهذا يأتي أيضا في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة المستقبلية لعام 2021، والتي تهدف لتحسين أداء قطاعات الدولة والنهوض بالاقتصاد بعد سنوات من التعثر.