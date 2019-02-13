سعر اليورو اليوم| الأربعاء 13 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. فترة...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 1.97 البنك المصرى الخليجى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 19.95 20.13 6 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.88 20.02 يومين بنك قناة السويس 19.83 19.94 20 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.82 19.94 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.81 19.92 20 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.81 19.96 8 ساعات بنك عودة 19.81 19.94 20 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.80 20.06 18 ساعة البنك المركزى المصرى 19.80 19.95 13 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.78 20.15 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 19.78 19.97 20 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.78 19.92 17 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.78 19.92 20 ساعة بنك بلوم 19.78 19.92 19 دقيقة المصرف المتحد 19.78 19.95 14 ساعة كريدى أجريكول 19.78 19.95 15 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.78 19.95 17 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.77 1.97 12 ساعة بنك المشرق 19.77 19.96 8 ساعات البنك الزراعى المصرى 19.76 19.94 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.76 19.94 12 ساعة بنك مصر 19.76 19.93 14 ساعة البنك الأهلي المصري 19.76 19.94 12 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.76 19.95 11 ساعة المصرف العربى الدولى 19.76 19.93 14 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.76 19.95 10 ساعات بنك البركة 19.70 20.01 19 ساعة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

صباح الثلاثاء، استقرار في سعر الشراء وتراجع سعر البيع، وسجل أفضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 20.02 جنيه وأفضل بيع من المصرف العربي الدولي بسعر 19.92 جنيه.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.

في ختام تعاملات اليوم، سجل أفضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 20.02 جنيه وأفضل بيع من البنك المصري الخليجي بسعر 19.97 جنيه.