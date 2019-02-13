ترددات قنوات الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul مترجم بث مباشر تردد قناة TRT موقع النور...

ترددات قنوات الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل نقدمها لكم من خلال السطور التالية، فقد أكد المتابعون أن تلك الحلقة سوف تشهد إقبالاً ضخمًا من جانبهم، خصوصًا بعد كف سالجان لسيرما في المشهد الواضح وضوح الشمس في إعلان الحلقة 135 رسميا اون لاين على موقع النور، فيما قال أحد الرود أن تلك الحلقة تحتاج إلى جنون تعليق عصام الشوالي.

ترددات الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل

اسم القمر الصناعي القناة التردد النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة الشرق 11137 / 12604 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012 نايل سات Qatar TV 10719 سهيل سات Qatar TV 11604 Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054

سوف نتعرف على ترددات قيامة ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس، والتي تعرض كل أربعاء مساءً وتحديداً في تمام الثامنة، ولكن يراعى اختلاف الفارق الزمني من دولة لأخرى، ومن سياق آخر، يريد الجميع موت دراجوس، ولكن لا يريد الجميع انتهاء حلقات الموسم الخامس، خصوصًا بعدما قال إنجين التان بطل ارطغرل أن هذا الموسم هو الموسم الأخير.

تردد قناة TRT تي ار تي 2019

تردد قناة TRT على القمر الصناعي عرب سات:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ 12092 عمودي “V” 27500 3/4

تردد قناة TRT على القمر الصناعي نايل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ 11392 عمودي “v” 27500 3/4

تردد قناة TRT على القمر الصناعي ترك سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ 11096 أفقي “h” 30000 5/6

مسلسل ارطغرل 135 الجزء الخامس

وعن أبطال أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 فهم دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا وديم بالتيش وعثمان سويكوت، كما أن مسلسل أرطغرل الجزء الخامس من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين قوناي وإنتاج تيكدين فيلم.

سوف نقوم بتعديل هذا المقال وسننشر لكم مشاهدة مسلسل ارطغرل 135 الجزء الخامس مدبلج للعربية موقع النور.