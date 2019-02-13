يلا شوت Zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت  الكونفدرالية لايف  كورة اون...

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الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر كورة اون لاين وقد تأهل نادي الزمالك إلى دوري المجموعات على حساب فريق طنجة المغربي الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بي اوت كيو بعد تغلبه عليه في اللقاءين بنتيجة 3/1، الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بي ان سبورت أما فريق نصر حسين داي الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بي ان سبورت فقد صعد إلى دور المجموعات على حساب فريق أهلي طرابلس بعد تغلبه عليه بنتيجة 3/2 ذهابًا وإيابًا.

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