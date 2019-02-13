تفاصيل قضية منى الغضبان والفيديو مع المخرج

كشفت مصادر إعلامية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل قضية منى الغضبان سيدة الأعمال المصرية، المتهمة بالظهور في فيديو جنسي برفقة مخرج مشهور.

وذكر موقع روسيا اليوم أن سيدة الأعمال المصرية المتهمة بالظهور في فيديو جنسي جديد مع مخرج شهير، أصيبت بنوبة بكاء عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلت المتهمة منى الغضبان سيدة الأعمال المصرية باعترافات تفصيلية، أمام نيابة أول مدينة نصر.

وأقرت بأنها هي التي ظهرت بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت بالمخرج في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا.

وأوضحت أن المخرج وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.

وفوجئت سيدة الأعمال المصري بعد ذلك، بانتشار مقطع جنسي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستقدم عقد الزواج العرفي مع المخرج الشهير لجهات التحقيق.

ووجهت النيابة لها عدة اتهامات من بينها ارتكاب أفعال فاضحة والتحريض على الفسق، كما أمرت باستعجال التقرير الفني لإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بفحص الفيديوهات المصورة وتحريات المباحث.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مدينة نصر غدا الأربعاء في أمر تجديد حبس سيدة الأعمال.

يشار إلى أن مخرج مصري شهير -لم تثبت ادانته بعد- متهم بالمشاركة في فيديو مماثل مع ممثلتين مصريتين صاعدتين.