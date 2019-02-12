رابط LIVE: بث مباشر مباراة النصر والاهلي يلا شوت Dawri plus الأسطورة HD للجوال مباراة الاهلي والنصر...

بث مباشر مباراة النصر والاهلي دوري بلس رابط مشاهدة يلا شوت كورة ستار كورة لايف الأسطورة مباراة النصر والأهلي يوتيوب بجودة عالية، متابعي الكرة السعودية على موعد اليوم مع مباراة قمة الجولة العشرين ومباراة الإثارة المنتظرة بين النصر والأهلي حيث يترقب الجميع نتيجة المواجهة التي تجمع بين الوصيف الحالي النصر وصاحب المركز الثالث في ترتيب المسابقة الأهلي فهل سيحقق العالمي الفوز ويستمر في ملاحقة الهلال على صدارة الترتيب أم سيتمكن الأهلي من تقليص فارق النقاط بينهما لنقطة واحدة بفوزه اليوم.

بث مباشر مباراة النصر والأهلي

تنطلق مباراة النصر والأهلي بث مباشر يلا شوت الأسطورة في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة بعد انتهاء مباراة الهلال ضد القادسية، حيث يقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” تحت قيادة تحكمية عالمية بصافرة التركي شاكير وتعليق المتميز فهد العتيبي عبر قناة KSA Sport.

دوري بلس مباراة النصر والاهلي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم دوري بلس الأسطورة livehd7 كورة ستار يلا شوت كورة لايف، وشهد مباراة الدور الأول فوز الأهلي على ملعب النصر بنتيجة 2-0 بهدفي عمر السومة وتافاريس، وقد اختتم النصر استعدادته لمباراة الكلاسيكو اليوم وشهدت التدريبات الأخيرة محاولة روي فيتوريا مدرب النصر تحفيظ اللاعبين بعض الجمل للتخلص من الضغط العالي الذي يقوم به فريق الأهلي والتركيز على التمرير القصير لضرب الدفاع الأهلاوي.

نزول اللاعبين لأرضية الملعب ولحظات على انطلاق أحداث الشوط الاول

حضور جماهيري متوسط في المباراة

بداية أحداث الشوط الاول بعد تأخرها قليلا

الدقيقة 3: الكرة تصل للاعب الأهلي ستانسيو وتسديدة كادت ان تعلن عن الهدف الأول

الدقيقة 10: الكرة تعود لاستحواذ الأهلي وتراجع من النصر وخطأ على حدود منطقة الجزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 22: عرضية خطيرة للأهلي ودفاع النصر حاضر والمباراة سجال بين الفريقين الآن

الدقيقة 30: عرضية باتجاه عمرو السومة ومدافع النصر يخرجها للركنية والهدف الأول يضيع

الدقيقة 38: حسين القهوي يمر بكرة وعرضية تصطدم بالمدافع وبه وتخرج ضربة مرمى للنصر

مشاهدة مباراة النصر والأهلي الأسطورة

مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر الأسطورة رابط شغال يلا شوت كورة لايف كورة ستار بدون تقطيع للجوال، ودائما ما تكون قمة النصر والأهلي خارج التوقعات ولا تعترف بأرض الفريق المضيف، وتعد هذه المباراة اختبارا صعب لجورجي فوساتي المدير الفني الجديد للأهلي حيث أول مباراة له ستكون أمام المنافس المباشر ولكن الأهلي يتسلج بصوفه الكاملة ومهاجمه عمر السومة والصفقات الشتوية التي عقدها الفريق.

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